США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів

Сполучені Штати Америки оголосять про виділення чергового пакету військової допомоги Україні на суму $400 мільйонів у п'ятницю, 12 травня.

Про це повідомляє Politico.

Згідно з інформацією від двох американських посадовців, новий пакет військової допомоги передбачає постачання зі складів США таких видів озброєнь та військової техніки:

Ракетні комплекси Patriot

Зенітні ракети Stinger

Бойові машини піхоти Bradley

Броньовані машини MRAP

Протитанкові ракетні комплекси Javelin

Інші види боєприпасів

Оголошення про виділення чергової партії військової допомоги Україні збігається з початком чергового великого російського наступу біля Харкова на сході України.

Рішення США про продовження масштабної військової підтримки України демонструє непохитну підтримку Вашингтоном зусиль України у протистоянні триваючій російській агресії.

Видання пише, що цей крок відбувається на тлі розгортання Росією масштабного наступу на Харківському напрямку.

Нагадаємо, 26 квітня США анонсували один з найбільших пакетів військової допомоги Україні на суму 6 мільярдів доларів. До нього увійшли системи протиповітряної оборони Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброю для боротьби з дронами та ракети класу "повітря-повітря", які будуть встановлені на винищувачах.

У той же день Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю в $1 млрд доларів.

Росія почала нову хвилю контрнаступу на Харківському напрямку

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти розгорнули нову хвилю контрнаступальних дій на Харківському напрямку.

"Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами та артилерією", - підкреслив Зеленський.

Глава держави наголосив, що хоча окупанти можуть спробувати перекинути додаткові сили, українське командування було обізнане про плани ворога і заздалегідь розрахувало необхідні сили для відсічі.

За словами Президента, станом приблизно на 7-8 ранку точився жорсткий артилерійський бій, і Збройним Силам України вдалося зупинити просування російських військ.

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