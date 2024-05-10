США объявят о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов

Соединенные Штаты Америки объявят о выделении очередного пакета военной помощи Украине на сумму $400 миллионов в пятницу, 12 мая.

Об этом сообщает Politico.

Согласно информации от двух американских чиновников, новый пакет военной помощи предусматривает поставки из составов США таких видов вооружений и военной техники:

Ракетные комплексы Patriot

Зенитные ракеты Stinger

Боевые машины пехоты Bradley

Бронированные машины MRAP

Противотанковые ракетные комплексы Javelin

Другие виды боеприпасов

Объявление о выделении очередной партии военной помощи Украине совпадает с началом очередного великого русского наступления возле Харькова на востоке Украины.

Решение США о продолжении масштабной военной поддержки Украины демонстрирует непреклонную поддержку Вашингтоном усилий Украины в противостоянии продолжающейся российской агрессии.

Издание пишет, что этот шаг проходит на фоне развертывания Россией масштабного наступления на Харьковском направлении.

Напомним, 26 апреля США анонсировали один из самых больших пакетов военной помощи Украине на сумму 6 миллиардов долларов. В него вошли системы противовоздушной обороны Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с дронами и ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.

В тот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью $1 млрд долларов.

Россия начала новую волну контрнаступления на Харьковском направлении

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские кафиры развернули новую волну контрнаступательных действий на Харьковском направлении.

"Россия начала новую волну контрнаступательных действий в этом направлении. Украина встретила их там нашими войсками, бригадами и артиллерией", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что хотя оккупанты могут попытаться перебросить дополнительные силы, украинское командование было осведомлено о планах врага и заранее рассчитало необходимые силы для отпора.

По словам Президента, по состоянию примерно на 7-8 утра шло жесткое артиллерийское сражение, и Вооруженным Силам Украины удалось остановить продвижение российских войск.

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