Украина подписала двустороннее соглашение о безопасности с Японией: что оно предусматривает

В Италии президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кишида подписали двустороннее Соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между Украиной и правительством Японии.

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Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что это первое соглашение о безопасности, заключенное нашей страной на выполнение Совместной декларации G7 не со страной-членом НАТО и со страной Тихоокеанского региона. Для Японии такой тип соглашения и уровень поддержки беспрецедентны.

Документ фиксирует основные направления долгосрочной поддержки со стороны Японии в сфере безопасности и обороны, гуманитарной помощи и восстановления.

В этом году Япония выделит Украине 4,5 млрд дол. США и продолжит помогать в течение всего десятилетнего срока действия соглашения. В общей сложности сумма помощи, предоставленная Японией с марта 2022 года, составит более 12 млрд дол.

Что предусматривает соглашение с Японией

Документ предусматривает передачу Украине нелетального оборудования с учетом конституционных ограничений Японии и закрепляет дальнейшее развитие сотрудничества в рамках коалиций способностей, членом которых является Япония, в частности коалиций по информационным технологиям и разминированию.

Также Япония будет обеспечивать лечение раненых украинских воинов, сотрудничать с Украиной в области разведки и защиты секретной информации, усиления защиты и восстановления критической инфраструктуры, укрепления кибер- и информационной безопасности, обеспечения свободного судоходства и безопасности морских путей. Японские партнеры также будут помогать в восстановлении Украины путем привлечения частного сектора и государственных учреждений Японии.

Отдельный блок соглашения касается сотрудничества в области промышленности, где Япония занимает лидирующие позиции в мире. Страны будут изучать возможности развития промышленной базы Украины, в частности путем привлечения частного сектора, создания совместных предприятий и проведения исследований.

Япония и дальше будет поддерживать Украинскую формулу мира, будет усиливать санкции против России, сотрудничать в разработке механизма возмещения ущерба, в том числе за счет суверенных российских активов, и в привлечении агрессора к ответственности.

Япония также и дальше будет помогать Украине укреплять ядерную безопасность, в частности в контексте защиты Запорожской атомной электростанции.

В целом Украина заключила уже 16 двусторонних сделок безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией и Норвегией.

Когда будет соглашение с США

Как пишет The Financial Times, президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский подпишут двустороннее соглашение о безопасности во время саммита G7 в Италии в июне.

Ожидается, что это соглашение станет важнейшим в серии соглашений, которые Украина заключила со странами НАТО, предусматривающими обязательства по долгосрочной поддержке, включая военную подготовку, обмен разведданными и экономическую помощь.

Отмечается, что соглашение о безопасности было разработано в течение нескольких недель на фоне напряженных отношений между Киевом и Вашингтоном, поскольку США подверглись критике со стороны Украины из-за того, что Байден, вероятно, не посетит саммит мира 15-16 июня.