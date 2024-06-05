Украина отменила двойное налогообложение с Японией

Верховная Рада ратифицировала межправительственную конвенцию об устранении двойного налогообложения с Японией, которая была подписана в феврале 2024 года.

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Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на карточку документа на сайте ВР.

Верховная Рада Украины приняла Закон "О ратификации Конвенции между Правительством Украины и Правительством Японии об устранении двойного налогообложения относительно налогов на доходы и предотвращении налоговых уклонений и избеганий и Протокола к ней".

Новой конвенцией установлен порядок распределения прав налогообложения доходов, получаемых резидентами одного государства в другом, в частности, ограничено право страны, являющейся источником дохода, на:

налогообложение дивидендов (5%);

процентов (10% и 5%);

роялти (5%).

Также в конвенции установлены договоренности по обмену налоговой информацией между соответствующими органами Украины и Японии и прописаны механизмы, по которым компании могут оспаривать начисленные налоги, если они не отвечают условиям соглашения.

"Подписание этого соглашения открывает новые возможности для наших стран, способствует созданию благоприятных условий для инвестиций и укреплению экономических отношений между Украиной и Японией", – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Таким образом, Конвенция и Протокол к ней будут способствовать:

избеганию двойного налогообложения;

предотвращению уклонения от уплаты налогов;

взаимному уменьшению налоговых препятствий для иностранных инвестиций и торговли.

Напомним, межправительственная конвенция об избежании двойного налогообложения между Украиной и Японией была подписана 19 февраля 2024 года. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, она чрезвычайно важна для японского бизнеса, который планирует новые проекты в Украине.

Фото: ua.depositphotos.com