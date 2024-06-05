Україна скасувала подвійне оподаткування з Японією

Верховна Рада ратифікувала міжурядову конвенцію про усунення подвійного оподаткування з Японією, яку було підписано у лютому 2024 року.

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Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на картку документа на сайті ВР.

Верховна Рада України прийняла Закон "Про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Японії про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням та Протоколу до неї".

Новою конвенцією встановлено порядок розподілу прав оподаткування доходів, що отримують резиденти однієї держави в іншій, зокрема, обмежено право країни, що є джерелом доходу, на:

оподаткування дивідендів (5%);

процентів (10% та 5%);

роялті (5%).

Також у конвенції встановили домовленості щодо обміну податковою інформацією між відповідними органами України і Японії та прописали механізми, за якими компанії можуть оскаржувати нараховані податки, якщо вони не відповідають умовам угоди.

"Підписання цієї угоди відкриває нові можливості для наших країн, сприяє створенню сприятливих умов для інвестицій та зміцненню економічних відносин між Україною та Японією", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Таким чином, Конвенція та Протокол до неї сприятимуть:

уникненню подвійного оподаткування;

запобіганню ухиленню від сплати податків;

взаємному зменшенню податкових перешкод для закордонних інвестицій та торгівлі.

Нагадаємо, міжурядову конвенцію про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Японією було підписано 19 лютого 2024 року. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, вона є надзвичайно важливою для японського бізнесу, який планує нові проєкти в Україні.

Фото: ua.depositphotos.com