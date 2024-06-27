Україна підписала безпекові угоди з Естонією та Литвою

27 червня у Брюсселі президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас підписали важливу Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між двома країнами. Також подібна угода була підписана з Литвою.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Згідно з угодою, Україна та Естонія започаткують регулярний Стратегічний діалог для обговорення питань безпеки та оборони обох країн.

Ключові моменти угоди

Оборонна допомога: Естонія надасть Україні оборонну допомогу на суму понад 100 млн євро цього року та продовжуватиме підтримку протягом десятирічного терміну дії документа. Щороку у 2024-2027 роках Естонія виділятиме щонайменше 0,25% ВВП на військову підтримку України, першою запропонувавши фіксацію відсотка ВВП на підтримку у двосторонніх безпекових угодах.

Військова допомога: Угода включає надання різних типів озброєння, таких як артилерія (122-мм та 155-мм гаубиці), протитанкові ракетні комплекси, ракети та міни, гвинтівки Carl Gustaf, гранатомети, безпілотні системи та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Санкції та відшкодування збитків: Окремі блоки угоди стосуються посилення санкцій проти РФ, відшкодування збитків, притягнення агресора до відповідальності, допомоги Україні у відновленні та відбудові, протидії гібридним загрозам, співпраці у сферах кібер- та інформаційної безпеки, а також захисту критичної інфраструктури.. Підтримка членства в ЄС та НАТО: У документі чітко підтверджена підтримка з боку Естонії майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Угода з Литвою

Також сьогодні у Брюсселі Зеленський підписав ще одну безпекову угоду - з президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

Ключові аспекти Угоди

Фінансова підтримка: Литва зобов'язалася щорічно надавати Україні підтримку у сфері безпеки та оборони у розмірі 0,25% свого ВВП. У 2024 році ця сума вже сягнула майже 80 млн євро, включаючи 35 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів.

Військова допомога: Литва забезпечуватиме Україну сучасним військовим обладнанням для наземних, повітряних, морських, космічних та кіберелектромагнітних операцій. Крім того, розглядається можливість відновлення військової тренувальної місії на території України.. Протидія гібридним загрозам: Угода включає положення про спільну протидію гібридним загрозам, ядерним ризикам та посилення захисту критичної інфраструктури. Передбачено також співпрацю у сфері розвідки.

Розвиток оборонно-промислового комплексу: Литва допомагатиме Україні визначати джерела фінансування для розвитку оборонно-промислового комплексу.. Підтримка міжнародної політики: У документі закріплено підтримку Української формули миру та членства України в ЄС і НАТО. Угода також передбачає посилення санкцій проти РФ, притягнення агресора до відповідальності та створення компенсаційного механізму.

Гуманітарна допомога та відбудова: Литва продовжуватиме надавати Україні гуманітарну допомогу та братиме участь у відбудові нашої країни.

Загалом Україна уклала вже двадцять двосторонніх безпекових угод на виконання положень Спільної декларації G7 про підтримку України, ухваленої у Вільнюсі 12 липня 2023 року. Україна підписала двосторонні безпекові угоди з Японією, США, ЄС, Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією та Норвегією.

Також ще одну угоду у галузі безпеки сьогодні підписали Володимир Зеленський та очільники інституцій ЄС Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн.