Украина подписала соглашения о безопасности с Эстонией и Литвой

27 июня в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кая Каллас подписали важное Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между двумя странами. Также подобное соглашение было подписано с Литвой.

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Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

Согласно соглашению, Украина и Эстония положат начало регулярному Стратегическому диалогу для обсуждения вопросов безопасности и обороны обеих стран.

Ключевые моменты сделки

Оборонная помощь : Эстония предоставит Украине оборонную помощь на сумму более 100 млн. евро в этом году и будет продолжать поддержку в течение десятилетнего срока действия документа. Ежегодно в 2024-2027 годах Эстония будет выделять не менее 0,25% ВВП на военную поддержку Украины, первой предложив фиксацию процента ВВП на поддержку в двусторонних соглашениях по безопасности.

Военная помощь: Соглашение включает в себя предоставление различных типов вооружения, таких как артиллерия (122-мм и 155-мм гаубицы), противотанковые ракетные комплексы, ракеты и мины, винтовки Carl Gustaf, гранатометы, беспилотные системы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Санкции и возмещение ущерба : Отдельные блоки соглашения касаются усиления санкций против РФ, возмещения ущерба, привлечения агрессора к ответственности, помощи Украине в восстановлении и восстановлении, противодействия гибридным угрозам, сотрудничеству в сферах кибер- и информационной безопасности, а также защите критической инфраструктуры. членство в ЕС и НАТО: В документе четко подтверждена поддержка со стороны Эстонии будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

Соглашение с Литвой

Также сегодня в Брюсселе Зеленский подписал еще одно соглашение о безопасности - с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Ключевые аспекты Соглашения

Финансовая поддержка : Литва обязалась ежегодно оказывать Украине поддержку в сфере безопасности и обороны в размере 0,25% своего ВВП. В 2024 году эта сумма уже достигла почти 80 млн. евро, включая 35 млн. евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов.

Военная помощь: Литва будет обеспечивать Украину современным военным оборудованием для наземных, воздушных, морских, космических и киберэлектромагнитных операций. Кроме того, рассматривается возможность возобновления военной тренировочной миссии на территории Украины. Предусмотрено также сотрудничество в области разведки.

Развитие оборонно-промышленного комплекса: Литва будет помогать Украине определять источники финансирования для развития оборонно-промышленного комплекса. Поддержка международной политики: В документе закреплена поддержка Украинской формулы мира и членства Украины в ЕС и НАТО. Соглашение также предусматривает ужесточение санкций против РФ, привлечение агрессора к ответственности и создание компенсационного механизма.

Гуманитарная помощь и восстановление : Литва будет продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь и участвовать в восстановлении нашей страны.

В целом Украина заключила уже двадцать двусторонних соглашений по безопасности на выполнение положений Совместной декларации G7 о поддержке Украины, принятой в Вильнюсе 12 июля 2023 года. Украина подписала двусторонние соглашения о безопасности с Японией, США, ЕС, Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией и Норвегией.

Еще одно соглашение в области безопасности сегодня подписали Владимир Зеленский и руководители институтов ЕС Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляен.