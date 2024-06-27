Украина подписала соглашение о безопасности с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский и руководители институтов ЕС Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляен подписали соглашение в области безопасности.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на корреспондента в Брюсселе.

Подписание соглашения состоялось в зале Европейского совета перед началом его заседания.

Что известно о соглашении с ЕС

Документ, который называется "Общие обязательства по обеспечению безопасности между Европейским Союзом и Украиной", существенно отличается от двусторонних договоров безопасности Украины и государств-членов НАТО. В частности, соглашение с ЕС не содержит никаких упоминаний о будущем членстве Украины в Альянсе и о его поддержке, поскольку в ЕС входят как внеблоковые государства (Австрия, Ирландия), так и Венгрия, в целом воздерживающаяся от поддержки Украины.

В то же время, сообщается, что государства-члены ЕС дали единодушное согласие на подписание договора.

"Наибольший успех этого соглашения - это то, что его вообще удалось согласовать и подписать, несмотря на позицию Венгрии", - рассказал "Европейской правде" чиновник внешнеполитической службы ЕС.

Украинские источники отмечают важность нормы о том, что Украина будет получать финансирование из Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF)

"Недавно созданный Фонд помощи Украине в рамках EPF добавляет еще 5 миллиардов евро на 2024 год для обеспечения дальнейшей военной помощи и подготовки, и дальнейшие сопоставимые ежегодные увеличения могут быть предусмотрены до 2027 года исходя из потребностей Украины и при условии политических установок Совета", - говорится в сделке.

Отметим, что публично Венгрия выступает против наполнения этого фонда и имела возможность заблокировать соответствующую норму в тексте. Кроме того, Венгрия выступает против вступления Украины в ЕС – премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что не будет блокировать этот процесс, однако не поддерживает его.

О чем идет речь в соглашении о безопасности с ЕС

Как сообщает Офис президента, эти договоренности впервые закрепляют многосторонние долгосрочные обязательства всех 27 государств – членов ЕС оказывать Украине широкую поддержку во всех ключевых областях: военную, финансовую, гуманитарную и политическую помощь на протяжении десяти лет.

В то же время, в документе зафиксированы долгосрочные обязательства по поддержке Украины до момента вступления в ЕС, а также готовность Европейского Союза и государств-членов поддерживать Украину на пути к членству.

Подтверждается готовность всех государств-членов усиливать санкции ЕС против РФ, бороться с попытками обойти их, а также сотрудничать в противодействии гибридным и киберугрозам и обеспечении свободного судоходства в Черном и Азовском морях.

Речь идет, в частности, об открытии Офиса оборонных инноваций ЕС в Киеве и сотрудничестве между Украиной и Евросоюзом в области оборонных индустрий.

Совместные обязательства по обеспечению безопасности с ЕС дополняют и ужесточают уже действующие двусторонние соглашения по безопасности, заключенные с государствами-членами, а также закрепляют обязательства по поддержке Украины для тех государств-членов, которые еще не присоединились к Совместной декларации о поддержке Украины.

Отмечается, что впервые в документе, подписанном ЕС с третьей страной, предусмотрен соответствующий консультационный механизм при возможной предстоящей агрессии (в течение 24 часов).

Также Зеленский подписал соглашения о безопасности с президентом Литвы Гитанасом Науседой и с премьером Эстонии Каей Каллас.

Напомним, на саммите в конце июня 2023 года страны ЕС согласились предоставить Украине гарантии безопасности. В ходе переговоров три нейтральных государства (Ирландия, Австрия и Мальта) настаивали, что блок отдельно не должен давать гарантий, а только взять обязательства по безопасности. По мнению этих стран, обязательства имеют меньшую силу, чем гарантии.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, 13 июня Украина заключила соглашения о безопасности с Японией и США. Кроме этих стран, в целом Украина заключила двусторонние соглашения по безопасности с: Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией и Норвегией.

Этот документ подписывают во исполнение Совместной декларации о поддержке Украины от 12 июля 2023 года. В общей сложности к ней присоединились 32 государства.

Эти соглашения должны усилить оборону Украины военной помощью на годы вперед, помочь ей перезапустить оборонную промышленность и подготовиться к членству в НАТО.

Но в этих соглашениях нет обязательств типа статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне (т.е. "я воюю за тебя, ты - за меня"). А все обязательства, которые берут на себя западные союзники (помогать Украине оружием, деньгами и поддержкой реформ), примерно отвечают тому, что они и так сейчас делают.

Фото: ua.depositphotos.com