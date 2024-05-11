Евросоюз согласовал обязательства безопасности для Украины: соглашение подпишут не позднее начала июля

Европейский Союз согласовал обязательства безопасности Украины, предусматривающие политическую, военную и экономическую помощь. Документ может быть подписан до начала июля. Ожидается, что эти обязательства будут действовать, пока Украина не вступит в ЕС и НАТО.

Об этом сообщило немецкое издание Welt am Sonntag, в распоряжении которого есть проект документа.

По информации издания, послы 27 стран-членов ЕС недавно согласовали текст на 11 страницах под грифом "конфиденциально". В настоящее время он обсуждается между Европейской службой внешних связей и правительством Украины.

В попавшем в распоряжение Welt документе говорится, что ЕС будет играть решающую роль в обеспечении безопасности и устойчивости Украины в ближайшей и долгосрочной перспективе. Это будет происходить через военную, гуманитарную, финансовую, торгово-экономическую помощь, а также предоставление жилья перемещенным лицам, поддержку реформ, восстановление и дипломатическую поддержку.

Также отмечается, что ЕС обязуется немедленно провести консультации в течение 24 часов при новых нападениях на Украину, однако это исключает прямое участие войск государств ЕС в боевых действиях против России.

Вместе с тем, Брюссель обещает продолжать поставлять Украине летальное и нелетальное оружие, обучать солдат, помогать с реформированием сектора безопасности, поддерживать в разминировании страны и сотрудничать в противодействии гибридным угрозам и кибератакам.

Гарантии безопасности для Украины

По состоянию на 11 мая Украина заключила уже девять двусторонних соглашений о безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией. Этот документ подписывают во исполнение Совместной декларации о поддержке Украины от 12 июля 2023 года. Всего к ней присоединились 32 государства.

Эти соглашения должны усилить оборону Украины военной помощью на годы вперед, помочь ей перезапустить оборонную промышленность и подготовиться к членству в НАТО.

Но в этих соглашениях нет обязательств типа статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне (т.е. "я воюю за тебя, ты - за меня"). А все обязательства, которые берут на себя западные союзники (помогать Украине оружием, деньгами и поддержкой реформ), примерно отвечают тому, что они и так сейчас делают.

Не все хотят заключать соглашения о безопасности с Украиной

Еще семь стран ЕС отказываются заключать двусторонние соглашения с Украиной – это Словакия, Венгрия, Хорватия, Болгария, Кипр и нейтральные государства Ирландия, Австрия и Мальта. Швейцария и Турция, не входящие в ЕС, также не хотят согласовывать соглашение о безопасности с Украиной.

На саммите в конце июня 2023 года страны ЕС согласились предоставить Украине гарантии безопасности. В ходе переговоров три нейтральных государства настаивали, что блок отдельно не должен давать гарантий, а только взять обязательства по безопасности. По мнению этих стран, обязательства имеют меньшую силу, чем гарантии.

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