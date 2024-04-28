Начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС возможно уже в июне - посол

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, достаточно оптимистично настроенная на начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС и считает, что они могут начаться уже в конце июня этого года.

Об этом она сказала в интервью Украинскому Радио.

По ее словам, необходимость единодушия среди стран-членов ЕС является ключевым фактором, влияющим на процесс расширения, но она подчеркивает, что Украина "находится на правильном пути".

"…я очень надеюсь, что в конце июня мы начнем переговоры с Украиной и Молдовой. Политический сигнал был послан еще в декабре прошлого года. Украина находится на правильном пути, она готова к переговорам", - сказала Матернова.

Она добавляет, что, несмотря на такую положительную оценку, в Украине все равно остались реформы, которые нужно продолжать, но можно будет сделать и в ходе переговоров о вступлении.

Однако важным фактором является то, что с 1 июля 2024 года до конца года председательство в Совете Европейского Союза перейдет в Венгрию, позиция которой относительно Украины и ее вступления в ЕС вызывает многие вопросы не однозначна.

В ответ на это посол отметила, что хотя есть опасения относительно возможных попыток Орбана повлиять на процесс, ЕС имеет механизмы, которые могут предотвратить негативное влияние.

"Природа нашей номенклатуры европейских органов очень сложна", – отметила Матернова, указывая на различие между базирующимся в Страсбурге Советом Европы и Советом Европейского Союза, в котором будет председательствовать Венгрия.

Как продвигается вступление Украины в ЕС

Напомним, что учитывая сложность и срочность ситуации в Украине, Европейский совет предлагает быстро принять переговорные рамки, подготовленные Европейской комиссией для Украины, чтобы продолжить дальнейшую работу по евроинтеграции Украины. Европейский совет предлагает Раде быстро принять переговорные рамки, подготовленные Европейской комиссией для Украины и Молдовы.

12 марта Европейская комиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины и Молдовы в Европейский союз, а также рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной.

Европейский совет 14 декабря приняла решение начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз, а также предоставила статус кандидата в ЕС Грузии.

Как отметил тогда премьер-министр Денис Шмигаль, этим решением Евросоюз высоко оценил реформы, проведенные Украиной за последние годы, и выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии. "Впереди непростой путь. Мы единственные и готовы пройти его максимально быстро", – добавил он.