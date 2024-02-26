В Нацбанке дали прогноз о росте ВВП Украины в случае быстрого вступления в ЕС

По одному из двух сценариев, а именно – быстрой реализации реформ, экономика Украины может вырасти в течение десятилетия на 7%, а ВВП на одного человека в 2033 году достигнет почти $15,5 тыс.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ, рассмотрев два сценария евроинтеграции Украины.

Отмечается, что согласно сценарию частичного проведения реформ украинская экономика может расти примерно на 4% в течение десятилетия, а ВВП на одного человека в 2033 году превысит $10 тыс.

"Украинская экономика постепенно восстанавливается преимущественно благодаря наверстанию потерь, вызванных полномасштабной агрессией России. Однако устойчивый экономический рост высокими темпами возможен только при постоянном повышении уровня производительности", - говорится в сообщении регулятора.

Этому могут способствовать решительные евроинтеграционные реформы и сближение с более развитыми экономиками при сохранении макроэкономической стабильности.

В НБУ отметили, что уже сама перспектива членства в ЕС и соответствующие условия будут стимулировать экономический рост страны еще до официального ее вступления, а процесс интеграции – внешнюю торговлю и привлечение инвестиций, что усилит институциональную состоятельность страны.

Это будет способствовать повышению эффективности использования ресурсного потенциала, уменьшению коррупции, углублению рыночной конкуренции.

"Об этом свидетельствует опыт стран, прошедших евроинтеграционный путь. Так, в странах Центрально-Восточной Европы, присоединившихся к ЕС в 2004 году, уровни производительности труда и ВВП на одного человека в 2003 году были в среднем почти на 10% выше по сравнению с тем, если бы у них не было возможности вступления", - добавили в НБУ.

Важной предпосылкой успешной европейской интеграции Украины является, в том числе, и дальнейшая реализация мандата НБУ по обеспечению ценовой стабильности.

Напомним, в январе 2024 года ВВП Украины вырос на 3,5%.

Добавим, что Европейский совет 14 декабря 2023 года принял решение начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз, а также предоставил статус кандидата в ЕС Грузии.

Прогнозы по ВВП Украины на 2024 год

Прогнозы Министерства экономики на 2024 год предполагают рост ВВП на 4,6%. Инвестиции в 2024 году по сравнению с 2023 годом вырастут на 29,6%, что станет наиболее значимым вкладом в общий рост ВВП.

В начале января-2024 Всемирный банк также дал свой прогноз по ВВП Украины. Согласно отчету банка, перспективы Украины остаются неопределенными. Прогнозируется, что рост составит 3,2% в 2024 году и 6,5% – в 2025 году. Ожидается, что активные военные действия будут продолжаться в 2024 году, при этом базовые и разовые факторы, включая урожай сельскохозяйственных культур, приведут к ослаблению.

В свою очередь Нацбанк Украины в Инфляционном отчете дал прогноз, что в 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6%. Этому будет способствовать не только адаптивность украинского бизнеса, но и сохранение бюджетной поддержки.

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