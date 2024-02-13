В январе 2024 года ВВП Украины вырос на 3,5%, – в Минэкономики рассказали, благодаря чему

С первого месяца 2024 года украинская экономика демонстрирует продолжение положительной динамики роста. По предварительным данным Минэкономики оценивает рост ВВП в январе на уровне 3,5% [±1%] по сравнению с январем 2023 года.

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Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Согласно сообщению, среди ключевых факторов, повлиявших на положительную экономическую динамику, стали:

растущий инвестиционный спрос;

снятие блокировки польскими автоперевозчиками польско-украинской границы;

работа Украинского морского коридора.

По предварительным оценкам в январе основные сектора экономики демонстрировали положительную динамику. Транспортная отрасль поддерживалась наращиванием внутренних железнодорожных перевозок и переработкой грузов в морских портах.

Продолжение восстановления экономической активности за счет экспортоориентированных производств, а именно металлургии, добывания металлических руд и агропереработки, а также энергетики не только обусловило положительные тенденции промышленности, но и сформировало спрос на продукцию смежных видов деятельности.

В свою очередь из-за инвестиционного спроса на фоне сохранения бюджетного финансирования восстановления поврежденной критической инфраструктуры, растет и строительная отрасль. Также в январе наблюдались положительные восстановительные тенденции в области сельского хозяйства и внутренней торговли.

По словам главы Минэкономики Юлии Свириденко, положительные тенденции в основных секторах экономики формируют дальнейшую надежную экономическую базу для продолжения экономического роста в первом квартале 2024 года. Украинская экономика продолжает адаптироваться и приобретать характеристики экономики военного времени.

"Ключевыми нерешенными проблемами остаются продолжающееся разрушение производственных мощностей, сложная ситуация на рынке труда из-за высокой миграции, а также отсутствия доступных кредитных ресурсов", - резюмировала глава Минэкономики.

Прогнозы по ВВП Украины на 2024 год

Прогнозы Министерства экономики на 2024 год предполагают рост ВВП на 4,6%. Инвестиции в 2024 году по сравнению с 2023 годом вырастут на 29,6%, что станет наиболее значимым вкладом в общий рост ВВП.

В начале января-2024 Всемирный банк также дал свой прогноз по ВВП Украины. Согласно отчету банка, перспективы Украины остаются неопределенными. Прогнозируется, что рост составит 3,2% в 2024 году и 6,5% – в 2025 году. Ожидается, что активные военные действия будут продолжаться в 2024 году, при этом базовые и разовые факторы, включая урожай сельскохозяйственных культур, приведут к ослаблению.

В свою очередь Нацбанк Украины в Инфляционном отчете прогнозировал, что в 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6%. Этому будет способствовать не только адаптивность украинского бизнеса, но и сохранение бюджетной поддержки.

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