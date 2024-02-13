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У січні 2024 року ВВП України виріс на 3,5%, - у Мінекономіки розповіли, завдяки чому
З першого місяця 2024 року українська економіка демонструє продовження позитивної динаміки зростання. За попередніми даними, Мінекономіки оцінює зростання ВВП в січні на рівні 3,5% [±1%] порівняно з січнем 2023 року.
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Згідно з повідомленням, серед ключових факторів, які вплинули на позитивну економічну динаміку, стали:
- зростаючий інвестиційний попит;
- зняття блокування польськими автоперевізниками польсько-українського кордону;
- робота Українського морського коридору.
За попередніми оцінками, у січні основні сектори економіки демонстрували позитивну динаміку. Транспортну галузь підтримували нарощування внутрішніх залізничних перевезень та переробка вантажів у морських портах.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Продовження відновлення економічної активності за рахунок експортоорієнтованих виробництв, а саме металургії, добування металевих руд та агропереробки, а також енергетики не тільки обумовило позитивні тенденції в промисловості, а й сформувало попит на продукцію суміжних видів діяльності.
В свою чергу через інвестиційний попит на тлі збереження бюджетного фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, зростає і будівельна галузь. Також у січні спостерігались позитивні відновлювальні тенденції у галузях сільського господарства та внутрішньої торгівлі.
За словами очільниці Мінекономіки Юлії Свириденко, позитивні тенденції в основних секторах економіки формують подальшу надійну економічну базу для продовження економічного зростання у першому кварталі 2024 року. Українська економіка продовжує адаптуватись та набувати характеристик економіки воєнного часу.
"Ключовими невирішеними проблемами лишаються триваюче руйнування виробничих потужностей, складна ситуація на ринку праці через високу міграцію, а також відсутність доступних кредитних ресурсів", - резюмувала голова Мінекономіки.
Прогнози щодо ВВП України на 2024 рік
Прогнози Міністерства економіки на 2024 рік передбачають зростання ВВП на 4,6%. Інвестиції у 2024 році порівняно із 2023 роком зростуть на 29,6%, що стане найбільш значимим внеском у загальне зростання ВВП.
На початку січня-2024 Світовий банк також дав свій проноз щодо ВВП України. Згідно зі звітом банку, перспективи України залишаються невизначеними. Прогнозується, що зростання складе 3,2% у 2024 році і 6,5% у 2025 році. Очікується, що активні воєнні дії триватимуть протягом 2024 року, при цьому базові та одноразові фактори, включаючи врожай сільськогосподарських культур, призведуть до ослаблення.
Своєю чергою Нацбанк України у Інфляційному звіті передбачав, що у 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6%. Цьому буде сприяти не лише адаптивність українського бізнесу, але й збереження бюджетної підтримки.
Фото: ua.depositphotos.com