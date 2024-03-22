Европейский совет предлагает быстро одобрить переговорные рамки для Украины и начать дальнейшую работу

Учитывая сложность и срочность ситуации в Украине, Европейский совет предлагает принять переговорные рамки, подготовленные Европейской комиссией для Украины, чтобы продолжить дальнейшую работу по евроинтеграции Украины Европейский совет предлагает Раде быстро принять переговорные рамки, подготовленные Европейской комиссией для Украины и Молдовы.

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Об этом говорится на сайте Европейского совета.

"Европейский Совет приветствует прогресс Украины и Республики Молдова в продвижении необходимых реформ на пути ЕС. В дополнение к представлению проектов рамок переговоров для Украины и Республики Молдова, Европейский совет предлагает Раде быстро принять их и безотлагательно начать работу", - говорится в сообщении Европейского совета.

Президент Евросовета Шарль Мишель надеется, что переговорные рамки для Украины будут утверждены еще во время председательства в ЕС Бельгии, которое продлится до 30 июня.

Также Мишель заявил, что ЕС продолжит наращивать военную поддержку Украины и будет оказывать боеприпасы, ракеты, системы ПВО. Кроме того, сейчас в ЕС пересматривается возможность использовать замороженные активы России, чтобы использовать их для военной поддержки.

President @ZelenskyyUa briefed leaders at this critical moment on the battlefield for Ukraine.



We are speeding up our military support — ammunition, missiles, air defence systems.



We are now reviewing the progress to use windfall profits from Russian immobilised assets for… pic.twitter.com/E1AM9suR00 — Charles Michel (@CharlesMichel) March 21, 2024

Добавим, 12 марта Европейская комиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины и Молдовы в Европейский союз, а также рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной.

После этого Евросовет должен начать внутренние обсуждения и представить согласованную общую позицию ЕС на первой межправительственной конференции с каждой страной, которые ознаменуют официальное начало переговоров о вступлении Украины в блок.

"Мы стали еще на шаг ближе к старту переговоров и нашему членству в Европейском Союзе. Этот шаг — свидетельство достижений Украины, нашей трансформации и того факта, что Украина обязательно будет членом ЕС. Приоритет нашего правительства — сделать так, чтобы это произошло как можно быстрее" ", - сказал премьер-министр Денис Шмигаль

Напомним, Европейский совет 14 декабря приняла решение начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз, а также предоставила статус кандидата в ЕС Грузии.