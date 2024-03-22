Європейська рада пропонує швидко схвалити переговорні рамки для України і розпочати подальшу роботу

Враховуючи складність і терміновість ситуації в Україні, Європейська рада пропонує ухвалити переговорні рамки, підготовлені Європейською комісією для України, щоб мати змогу продовжувати подальшу роботу з євроінтеграції України Європейська рада пропонує Раді швидко ухвалити переговорні рамки, підготовлені Європейською комісією для України та Молдови.

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Про це йдеться на сайті Європейської ради.

"Європейська Рада вітає прогрес України та Республіки Молдова у просуванні необхідних реформ на шляху ЄС. На додаток до подання проектів рамок переговорів для України та Республіки Молдова Європейська рада пропонує Раді швидко прийняти їх та невідкладно розпочати роботу", - йдеться в повідомленні Європейської ради.

Президент Євроради Шарль Мішель сподівається, що переговорні рамки для України будуть затверджені ще під час головування в ЄС Бельгії, яке триватиме до 30 червня.

Також Мішель заявив, що ЄС продовжить нарощувати військову підтримку України і надаватиме боєприпаси, ракети, системи ППО. Окрім цього, зараз в ЄС переглядається можливість використовувати заморожені активи Росії, щоб використати їх для військової підтримки.

President @ZelenskyyUa briefed leaders at this critical moment on the battlefield for Ukraine.



We are speeding up our military support — ammunition, missiles, air defence systems.



We are now reviewing the progress to use windfall profits from Russian immobilised assets for… pic.twitter.com/E1AM9suR00 — Charles Michel (@CharlesMichel) March 21, 2024

Додамо, 12 березня Європейська комісія затвердила переговорну рамку про вступ України та Молдови до Європейського союзу, а також – рекомендувала розпочати переговори про вступ до ЄС з Боснією та Герцеговиною.

Після цього Єврорада мала б розпочати внутрішні обговорення і представити узгоджену спільну позицію ЄС на першій міжурядовій конференції з кожною країною, які ознаменують офіційний початок переговорів про вступ України до блоку.

"Ми стали ще на крок ближче до старту переговорів та нашого членства в Європейському Союзі. Цей крок — свідчення досягнень України, нашої трансформації та того факту, що Україна обов’язково буде членом ЄС. Пріоритет нашого уряду — зробити так, аби це сталося якнайшвидше", - сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Нагадаємо, Європейська рада 14 грудня ухвалила рішення розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до Євросоюзу, а також надала статус кандидата в ЄС Грузії.