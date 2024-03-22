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Європейська рада пропонує швидко схвалити переговорні рамки для України і розпочати подальшу роботу
Враховуючи складність і терміновість ситуації в Україні, Європейська рада пропонує ухвалити переговорні рамки, підготовлені Європейською комісією для України, щоб мати змогу продовжувати подальшу роботу з євроінтеграції України Європейська рада пропонує Раді швидко ухвалити переговорні рамки, підготовлені Європейською комісією для України та Молдови.
Про це йдеться на сайті Європейської ради.
"Європейська Рада вітає прогрес України та Республіки Молдова у просуванні необхідних реформ на шляху ЄС. На додаток до подання проектів рамок переговорів для України та Республіки Молдова Європейська рада пропонує Раді швидко прийняти їх та невідкладно розпочати роботу", - йдеться в повідомленні Європейської ради.
Президент Євроради Шарль Мішель сподівається, що переговорні рамки для України будуть затверджені ще під час головування в ЄС Бельгії, яке триватиме до 30 червня.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Також Мішель заявив, що ЄС продовжить нарощувати військову підтримку України і надаватиме боєприпаси, ракети, системи ППО. Окрім цього, зараз в ЄС переглядається можливість використовувати заморожені активи Росії, щоб використати їх для військової підтримки.
Додамо, 12 березня Європейська комісія затвердила переговорну рамку про вступ України та Молдови до Європейського союзу, а також – рекомендувала розпочати переговори про вступ до ЄС з Боснією та Герцеговиною.
Після цього Єврорада мала б розпочати внутрішні обговорення і представити узгоджену спільну позицію ЄС на першій міжурядовій конференції з кожною країною, які ознаменують офіційний початок переговорів про вступ України до блоку.
"Ми стали ще на крок ближче до старту переговорів та нашого членства в Європейському Союзі. Цей крок — свідчення досягнень України, нашої трансформації та того факту, що Україна обов’язково буде членом ЄС. Пріоритет нашого уряду — зробити так, аби це сталося якнайшвидше", - сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль
Нагадаємо, Європейська рада 14 грудня ухвалила рішення розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до Євросоюзу, а також надала статус кандидата в ЄС Грузії.