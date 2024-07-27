В Верховной Раде готовят законопроект для упрощения рассмотрения евроинтеграционных законов

В Верховной Раде Украины приступили к наработке законопроекта, предусматривающего рассмотрение законодательных инициатив, необходимых для вступления в Европейский Союз, по сокращенной процедуре.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает "Укринформ".

"Сегодня в парламенте готовится законопроект, чтобы все эти (евроинтеграционные — ред.) вносимые в парламент законодательные инициативы проходили по сокращенной процедуре, так называемой "фаст трек", — проинформировал он.

По словам Стефанчука, целью данного законопроекта является значительное ускорение принятия большого количества законодательных инициатив, необходимых для вступления Украины в ЕС.

"Нам нужно понять, что каждое такое решение приближает Украину к Европейскому Союзу и отвечает национальным интересам государства, что очень важно", — подчеркнул глава ВР.

Также Стефанчук заявил, что при вступлении и выполнении своих обязательств перед международными партнерами государство должно также отстаивать свои национальные интересы, в частности, в сфере аграрного сектора.

Напомним, 25 июня 2024 года Европейский Союз официально начал переговоры с Украиной о вступлении в блок.

Три шага к членству в ЕС после завершения переговоров о вступлении

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о трех шагах к полноправному членству в ЕС после завершения переговоров о вступлении.

По его словам, первыми шагами будут, в частности, заключение Еврокомиссии об успешном завершении переговоров и достижении Украиной соответствия критериям вступления и решения о подписании Соглашения о вступлении Украины в ЕС.

Последним шагом будет ратификация Соглашения парламентами государств-членов ЕС и обретение Украиной полноправного членства в Евросоюзе.

"25 июня будет инаугурационная часть, потом будут шесть кластеров переговоров, которые будут открываться и закрываться, это уже будут специалисты в соответствующих отраслях работать и приводить законодательство Украины в соответствие со стандартами ЕС", — подчеркнул глава МИД.

Он также добавил, что вступление Украины в ЕС станет событием глобального значения для Европы.

Переговоры проводятся по 35 разным разделам (так называемым "главам"), которые охватывают различные сферы, в частности экономика, права человека, экология, юстиция и т.д. В каждом разделе ЕС и Украина обсуждают, как украинские законы, политики и стандарты могут быть приведены в соответствие со стандартами ЕС.

После того, как каждый раздел оговорен и Украина выполнит необходимые требования, раздел считается "закрытым".