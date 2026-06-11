В США отзывают более полумиллиона Ford из-за риска травмирования пассажиров

Американский автопроизводитель Ford объявил об отзыве 548 463 автомобилей в США из-за дефекта центральной консоли. Причиной стала проблема с хромированным покрытием, которое может отслаиваться и образовывать острые края, создавая риск травмирования пассажиров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Ford устраняет дефект салона

Причиной отзыва стало хромированное покрытие центральной консоли, которое со временем может деформироваться, покрываться вздутиями и отслаиваться. В результате на поверхности могут образовываться острые края, повышающие риск получения травм при контакте с ними.

Сервисная кампания охватывает часть внедорожников Ford Expedition 2018-2024 годов выпуска. По данным регулятора, проблема может быть связана с отклонениями от технических требований при производстве хромированной отделки центральной консоли.

Для устранения дефекта дилерские центры Ford проведут проверку автомобилей и при необходимости бесплатно заменят поврежденные элементы центральной консоли.

Напомним, акции Ford выросли на 13% из-за запуска бизнеса по хранению энергии. Это стало самым большим однодневным скачком стоимости бумаг автопроизводителя за последние шесть лет, поскольку рынок положительно оценил создание нового энергетического подразделения бренда.