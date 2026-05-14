Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

-0,00

EUR

51,50

--0,14

Наличный курс:

USD

43,90

43,82

EUR

51,75

51,57

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Акции Ford выросли на 13% из-за запуска бизнеса по хранению энергии

Форд
Акции Ford выросли на 13% из-за запуска бизнеса по хранению энергии / Unsplash

Ценные бумаги Ford Motor продемонстрировали стремительный рост на 13%, что явилось самым большим однодневным скачком за последние шесть лет. Инвесторы с оптимизмом встретили детали развития нового энергетического подразделения компании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Решение о создании нового направления Ford Energy было принято после значительного списания средств по программам электромобилей в конце прошлого года. Компания планирует перепрофилировать заводские площади в штате Кентукки, где раньше собирались производить аккумуляторы для электрокаров под системы хранения энергии.

Стратегия и рыночные перспективы

Аналитики Morgan Stanley считают стратегическим преимуществом того, что Ford лицензирует технологии у китайского лидера рынка CATL.

Основные детали нового проекта:

  • Технология: использоваться железо-фосфатные (LFP) аккумуляторы призматического типа.
  • Клиенты: системы, предназначенные для обслуживания дата-центров, коммунальных предприятий и крупных промышленных объектов.
  • Инвестиции: в развитие направления Ford вкладывает 2 миллиарда долларов.
  • Планы: ежегодно планируется снабжать оборудование общей емкостью не менее 20 ГВт-час, а первые отгрузки заказчикам стартуют в конце 2027 года.

Эксперты ожидают, что уже в ближайшие месяцы автопроизводитель может подписать первые крупные контракты с коммерческими потребителями.

Напомним, Ford отзывает почти 1,4 млн пикапов F-150 из-за опасного дефекта. Причиной отзыва стала техническая неисправность, приводящая к внезапному переключению коробки передач на более низкую скорость во время движения.

Автор:
Максим Кольц