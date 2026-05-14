Акции Ford выросли на 13% из-за запуска бизнеса по хранению энергии

Ценные бумаги Ford Motor продемонстрировали стремительный рост на 13%, что явилось самым большим однодневным скачком за последние шесть лет. Инвесторы с оптимизмом встретили детали развития нового энергетического подразделения компании.

Решение о создании нового направления Ford Energy было принято после значительного списания средств по программам электромобилей в конце прошлого года. Компания планирует перепрофилировать заводские площади в штате Кентукки, где раньше собирались производить аккумуляторы для электрокаров под системы хранения энергии.

Стратегия и рыночные перспективы

Аналитики Morgan Stanley считают стратегическим преимуществом того, что Ford лицензирует технологии у китайского лидера рынка CATL.

Основные детали нового проекта:

Технология: использоваться железо-фосфатные (LFP) аккумуляторы призматического типа.

Клиенты: системы, предназначенные для обслуживания дата-центров, коммунальных предприятий и крупных промышленных объектов.

Инвестиции: в развитие направления Ford вкладывает 2 миллиарда долларов.

Планы: ежегодно планируется снабжать оборудование общей емкостью не менее 20 ГВт-час, а первые отгрузки заказчикам стартуют в конце 2027 года.

Эксперты ожидают, что уже в ближайшие месяцы автопроизводитель может подписать первые крупные контракты с коммерческими потребителями.

