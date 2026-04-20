Ford отзывает почти 1,4 млн пикапов F-150 из-за опасного дефекта

Американский автопроизводитель Ford объявил о масштабном отзыве около 1,4 млн пикапов модели F-150 на рынке США. Причиной стал технический дефект, приводящий к внезапному переключению автоматической коробки передач на более низкую скорость во время движения.

Решение было принято после расследования Национальной администрации по безопасности дорожного движения США (NHTSA). Регулятор подтвердил риски возникновения аварийных ситуаций из-за некорректной работы трансмиссии.

Суть проблемы и риски

Отзыв касается автомобилей 2015-2017 годов выпуска, оснащенных 6-ступенчатой автоматической коробкой передач 6R80.

Основные детали расследования:

Техническая причина: из-за нагрева и вибрации со временем изнашиваются электрические соединения, что приводит к потере сигнала от датчика диапазона передачи.

Последствия: получение неверных сигналов принуждает систему внезапно переключаться на первую передачу, независимо от текущей скорости автомобиля.

Статистика инцидентов: сейчас Ford известно об одной аварии и двух травмах, которые потенциально связаны с этим дефектом.

Дилеры компании проведут бесплатное обновление программного обеспечения модуля управления силовым агрегатом, чтобы устранить проблему.

История расследования

Первые проверки безопасности пикапов Ford начались еще в марте прошлого года после многочисленных жалоб владельцев. В этом году NHTSA расширила расследование, что в конце концов заставило автопроизводителя пойти на столь масштабный шаг. Модель F-150 является самым продаваемым автомобилем в США, поэтому этот отзыв оказывает значительное влияние на рынок и репутацию бренда.

Напомним, в марте украинский автопарк пополнился более чем 3,3 тысячами гибридных легковушек. Спрос на такие модели вырос на 42% по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует об активной трансформации внутреннего рынка.