Какие гибридные авто покупают украинцы: статистика марта

Украинцы массово переходят на гибриды: покупают чаще всего / Pixabay

В марте украинский автопарк пополнился более 3,3 тысяч гибридных легковых автомобилей, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самый большой спрос наблюдается на новые модели.

Самые популярные гибриды в Украине

Доля новых авто в этом сегменте составила 56%, что несколько меньше, чем в прошлом (60%).

Среди новых гибридов безоговорочным лидером остается Toyota RAV-4 – 442 зарегистрированных авто. Второе место занял Nissan Qashqai с результатом 149 единиц, а третью позицию занял Toyota Yaris Cross (76 автомобилей).

В сегменте импортированных гибридов с пробегом первое место досталось Ford Escape (89 автомобилей). Также в тройку лидеров вошли Ford Fusion US (88 автомобилей) и Kia Niro (75 автомобилей).

Напомним, в марте в Украине было реализовано почти 5,9 тыс. новых легковых авто.

Самым популярным на украинском рынке новых автомобилей в марте стал   кроссовер Toyota RAV-4.

Автор:
Ольга Опенько