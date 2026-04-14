Какие гибридные авто покупают украинцы: статистика марта

В марте украинский автопарк пополнился более 3,3 тысяч гибридных легковых автомобилей, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самый большой спрос наблюдается на новые модели.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Укравтопром".

Самые популярные гибриды в Украине

Доля новых авто в этом сегменте составила 56%, что несколько меньше, чем в прошлом (60%).

Среди новых гибридов безоговорочным лидером остается Toyota RAV-4 – 442 зарегистрированных авто. Второе место занял Nissan Qashqai с результатом 149 единиц, а третью позицию занял Toyota Yaris Cross (76 автомобилей).

В сегменте импортированных гибридов с пробегом первое место досталось Ford Escape (89 автомобилей). Также в тройку лидеров вошли Ford Fusion US (88 автомобилей) и Kia Niro (75 автомобилей).

Напомним, в марте в Украине было реализовано почти 5,9 тыс. новых легковых авто.

