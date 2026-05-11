Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

+0,05

EUR

51,60

+0,06

Наличный курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,81

51,60

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Partners Projects

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Завезли почти 20 тысяч: какие самые популярные подержанные автомобили из-за границы

авто
В Украине сократился импорт подержанных авто / Depositphotos

В течение апреля украинский автопарк пополнили 19,6 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Наибольшую долю импортированных автомобилей с пробегом традиционно составляли бензиновые автомобили — 57% от общего объема. Для сравнения, в апреле 2025 их доля составляла 47%.

Дизельные автомобили охватили 20% рынка против 22% в прошлом году. Доля электромобилей сократилась с 23% до 12%, в то время как гибридные авто увеличили присутствие с 5% до 8%. Автомобили с газобаллонным оборудованием, как и в прошлом году, заняли 3% рынка.

Средний возраст подержанных автомобилей, получивших в апреле украинскую регистрацию, составил 9,6 года.

Самой популярной моделью среди импортированного секонд-хенда остается Volkswagen Golf — в апреле украинцы зарегистрировали 904 таких автомобиля.

В десятку лидеров также вошли Volkswagen Tiguan - 815 авто, Audi Q5 - 688, Nissan Rogue - 663, Skoda Octavia - 626, Renault Megane - 613, Volkswagen Passat и Ford Escape - по 423 автомобиля, Mazda CX5 - 49 385 авто.

В итоге, несмотря на общее сокращение импорта подержанных автомобилей, украинцы продолжают активно покупать модели европейских и японских брендов, в то время как доля электромобилей заметно снизилась.

Заметим, апрель стал самым результативным месяцем 2026 для импорта подержанных автомобилей в Украину, однако общая динамика рынка свидетельствует о замедлении обновления автопарка.

Автор:
Татьяна Гойденко