Завезли почти 20 тысяч: какие самые популярные подержанные автомобили из-за границы

В течение апреля украинский автопарк пополнили 19,6 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Наибольшую долю импортированных автомобилей с пробегом традиционно составляли бензиновые автомобили — 57% от общего объема. Для сравнения, в апреле 2025 их доля составляла 47%.

Дизельные автомобили охватили 20% рынка против 22% в прошлом году. Доля электромобилей сократилась с 23% до 12%, в то время как гибридные авто увеличили присутствие с 5% до 8%. Автомобили с газобаллонным оборудованием, как и в прошлом году, заняли 3% рынка.

Средний возраст подержанных автомобилей, получивших в апреле украинскую регистрацию, составил 9,6 года.

Самой популярной моделью среди импортированного секонд-хенда остается Volkswagen Golf — в апреле украинцы зарегистрировали 904 таких автомобиля.

В десятку лидеров также вошли Volkswagen Tiguan - 815 авто, Audi Q5 - 688, Nissan Rogue - 663, Skoda Octavia - 626, Renault Megane - 613, Volkswagen Passat и Ford Escape - по 423 автомобиля, Mazda CX5 - 49 385 авто.

В итоге, несмотря на общее сокращение импорта подержанных автомобилей, украинцы продолжают активно покупать модели европейских и японских брендов, в то время как доля электромобилей заметно снизилась.

Заметим, апрель стал самым результативным месяцем 2026 для импорта подержанных автомобилей в Украину, однако общая динамика рынка свидетельствует о замедлении обновления автопарка.