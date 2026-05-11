Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

+0,05

EUR

51,60

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,81

51,60

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Завезли майже 20 тисяч: які найпопулярніші вживані авто з-за кордону

авто
В Україні скоротився імпорт уживаних авто / Depositphotos

Упродовж квітня український автопарк поповнили 19,6 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року,

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Найбільшу частку імпортованих авто з пробігом традиційно становили бензинові автомобілі — 57% від загального обсягу. Для порівняння, у квітні 2025 року їхня частка становила 47%.

Дизельні автомобілі охопили 20% ринку проти 22% торік. Частка електромобілів скоротилася з 23% до 12%, тоді як гібридні авто збільшили присутність із 5% до 8%. Автомобілі з газобалонним обладнанням, як і торік, зайняли 3% ринку.

Середній вік уживаних автомобілів, які у квітні отримали українську реєстрацію, становив 9,6 року.

Найпопулярнішою моделлю серед імпортованого секонд-хенду залишається Volkswagen Golf — у квітні українці зареєстрували 904 таких автомобілі.

До десятки лідерів також увійшли Volkswagen Tiguan — 815 авто, Audi Q5 — 688, Nissan Rogue — 663, Skoda Octavia — 626, Renault Megane — 613, Volkswagen Passat та Ford Escape — по 423 автомобілі, Mazda CX5 — 398, Audi A4 — 393 та Nissan Qashqai — 385 авто.

У підсумку, попри загальне скорочення імпорту вживаних автомобілів, українці продовжують активно купувати моделі європейських і японських брендів, тоді як частка електромобілів помітно знизилася.

Зауважимо, квітень став найрезультативнішим місяцем 2026 року для імпорту вживаних автомобілів в Україну, однак загальна динаміка ринку свідчить про уповільнення оновлення автопарку.

Автор:
Тетяна Гойденко