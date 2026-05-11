Завезли майже 20 тисяч: які найпопулярніші вживані авто з-за кордону

Упродовж квітня український автопарк поповнили 19,6 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року,

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Найбільшу частку імпортованих авто з пробігом традиційно становили бензинові автомобілі — 57% від загального обсягу. Для порівняння, у квітні 2025 року їхня частка становила 47%.

Дизельні автомобілі охопили 20% ринку проти 22% торік. Частка електромобілів скоротилася з 23% до 12%, тоді як гібридні авто збільшили присутність із 5% до 8%. Автомобілі з газобалонним обладнанням, як і торік, зайняли 3% ринку.

Середній вік уживаних автомобілів, які у квітні отримали українську реєстрацію, становив 9,6 року.

Найпопулярнішою моделлю серед імпортованого секонд-хенду залишається Volkswagen Golf — у квітні українці зареєстрували 904 таких автомобілі.

До десятки лідерів також увійшли Volkswagen Tiguan — 815 авто, Audi Q5 — 688, Nissan Rogue — 663, Skoda Octavia — 626, Renault Megane — 613, Volkswagen Passat та Ford Escape — по 423 автомобілі, Mazda CX5 — 398, Audi A4 — 393 та Nissan Qashqai — 385 авто.

У підсумку, попри загальне скорочення імпорту вживаних автомобілів, українці продовжують активно купувати моделі європейських і японських брендів, тоді як частка електромобілів помітно знизилася.

Зауважимо, квітень став найрезультативнішим місяцем 2026 року для імпорту вживаних автомобілів в Україну, однак загальна динаміка ринку свідчить про уповільнення оновлення автопарку.