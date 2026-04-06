В Україну імпортували майже 445 тис. авто за рік: понад 70% — вживані з Європи

У 2025 році в Україну імпортували майже 445 тис. транспортних засобів, і понад 70% із них — вживані автомобілі. Середній вік таких машин становить близько 9 років, а значна частина надходить із країн Європейського Союзу.

Про це Delo.ua розповів аналітик Інституту досліджень авторинку Остап Новицький.

За його словами, українці активно купують авто в Європі через швидку логістику, прозору історію машин та широкий вибір моделей — від бюджетних до преміальних і електромобілів.

Чому українці купують авто в Європі

Найчастіше покупці шукають автомобілі через онлайн-платформи, хоча традиційні автохауси також залишаються популярними. За словами Новицького, ключова перевага купівлі в ЄС — швидкість доставки.

"Це швидше, ніж замовляти зі США — приблизно 2–3 тижні проти трьох місяців. Більшість авто має повну історію від 0 км. Якщо машина з аукціону, є детальний опис стану, фото пошкоджень і навіть опис подряпин", — пояснює експерт.

Ще один фактор — стан автомобілів. У країнах ЄС дороги кращі, техогляд обов’язковий, а використання неякісних запчастин менш поширене. Це підвищує шанси придбати авто в кращому стані, ніж аналогічне на українському ринку.

Звідки найчастіше везуть авто

Найбільше машин до України потрапляє з кількох країн Європи:

Німеччина — преміальні марки (Mercedes-Benz, BMW, Audi) та комерційні фургони;

Франція і Нідерланди — економні дизельні кросовери та електромобілі;

Польща та Литва — великі логістичні хаби, де зосереджені авто з усієї Європи.

Чи можна реально заощадити

Попри поширену думку, купівля авто в ЄС рідко дає значну економію. Остап Новицький наголошує, що головне тут не економія, а можливість вибрати автомобіль із прийнятним пробігом і в хорошому стані.

"Часто в підсумку він коштує стільки ж або навіть дорожче, ніж аналогічний в Україні", — каже Новицький.

За його словами, імпортери зазвичай працюють із бюджетом від 15–20 тис. доларів, тоді як середній чек на внутрішньому ринку становить близько 6,5 тис. доларів.

Скільки коштує доставка авто

Логістика залишається важливою частиною вартості імпорту. За словами експерта, доставка легкового автомобіля з Європи до України коштує в середньому 600–800 євро, якщо перевозити його автовозом.

При цьому остаточна ціна пригону залежить від багатьох факторів: вартості автомобіля за кордоном, витрат на страхування, транзитних номерів, відстані доставки та митних платежів.

До обов’язкових платежів також входять:

мито (0–10% залежно від походження авто);

акциз;

20% ПДВ;

сертифікація та перша реєстрація.

Які ризики під час купівлі

Навіть у Європі покупці можуть зіткнутися з шахрайством. Серед найпоширеніших ризиків:

приховані ДТП;

"скручений" пробіг;

продаж колишніх таксі як приватних авто;

приховані технічні дефекти;

підробка VIN-коду або номера двигуна.

Тому експерт радить перевіряти автомобіль у кілька етапів: спочатку через VIN-сервіси, потім проводити огляд із експертом і, за можливості, технічну діагностику на СТО.

Чи вигідніше ввозити електромобілі

Електромобілі залишаються вигіднішими для імпорту з точки зору податків. За словами Новицького, для них діє значно спрощена схема:

акциз становить до 100 євро,

сплачується лише 20% ПДВ,

немає мита і збору до Пенсійного фонду під час першої реєстрації.

Це робить імпорт електрокарів дешевшим порівняно з автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння.

Нагадаємо, що у лютому 2026 року українці придбали на 16% менше авто зі США, ніж за аналогічний період минулого року.