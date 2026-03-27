Імпорт авто зі США впав на 16%: тимчасове просідання чи сигнал проблем

У лютому 2026 року українці придбали 2,7 тис. вживаних легкових автомобілів зі США, що на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Проте місячна статистика імпорту не завжди відображає поточний попит, адже більшість автомобілів, які потрапляють до лютневих даних, куплені ще кілька місяців тому.

Про це Delo.ua повідомляє з посиланням на дані Укравтопрому.

Найбільшу частку серед таких автомобілів традиційно становлять бензинові моделі — 60%. Частка електромобілів склала 16%, гібридів — 14%, дизельних авто — 6%, а машин із газобалонним обладнанням — 4%.

Середній вік імпортованих автомобілів становить близько семи років. До п’ятірки найпопулярніших моделей увійшли:

Ford Escape

BMW X3

BMW X5

Nissan Rogue

Jeep Cherokee

Падіння імпорту — наслідок ажіотажу наприкінці 2025 року

Як пояснив у коментарі Delo.ua аналітик Інституту досліджень авторинку Остап Новицький, скорочення імпорту є тимчасовим ефектом після різкого сплеску попиту на електромобілі наприкінці минулого року.

"Грудневий ажіотаж навколо електромобілів, коли їхня частка сягнула 60%, просто "висмоктав" ринок на кілька місяців наперед. У лютому ми побачили логічне повернення до норми — значно менші обсяги імпорту загалом, не лише зі США", — зазначив експерт.

За його словами, це не ознака нової тенденції чи кризи, а очікуваний ефект після аномально високого попиту наприкінці 2025 року.

Водночас на короткострокову динаміку могли вплинути й інші фактори. Керівник відділу доставки компанії Boss Auto Віктор Жулінський пояснює, що статистика лютого відображає автомобілі, які фактично прибули в Україну, але були викуплені ще кілька місяців тому.

"Для коректної інтерпретації статистики важливо розуміти, що мова йде про автомобілі, які заїхали в Україну у лютому, але були куплені ще в період жовтень–грудень. Тому нинішнє зниження обсягів імпорту скоріше є сезонним і ситуативним явищем, а не ознакою довгострокового тренду", — зазначив він.

За словами Жулінського, на ринок одночасно наклалося кілька короткострокових факторів: очікування змін у податкових правилах для електромобілів наприкінці року, коливання валютного курсу, сезонне зниження активності та затримки в логістиці через святковий період у США.

Долар як головний драйвер цін на ринку вживаних авто

На доступність автомобілів зі США також впливає курс валют, адже більшість витрат на імпорт прив’язані саме до долара. Українці здебільшого заробляють у гривнях, і кожен долар за новим курсом обходиться дорожче.

"Перевезення, запчастини та матеріали також прив’язані до валюти, тому в гривнях автомобілі стають дорожчими", — пояснив Новицький.

Через це навіть за незмінних цін у доларах реальна вартість імпортованих автомобілів для українців зростає.

Водночас, за словами Жулінського, періоди ринкової невизначеності іноді створюють додаткові можливості для покупців. Частина клієнтів використовує такі періоди як можливість придбати автомобіль за вигіднішою ціною, коли конкуренція за популярні лоти на аукціонах тимчасово зменшується.

Європа та США: два різні світи для українських автопокупців

За словами експертів, автомобілі зі США та з Європи лише частково конкурують між собою, оскільки орієнтовані на різні потреби покупців.

Авто з ЄС зазвичай:

доставляються за 2–3 тижні,

мають менше пошкоджень,

коштують дорожче,

мають краще задокументовану історію обслуговування.

Водночас машини зі США здебільшого купують на страхових аукціонах, де вони можуть мати пошкодження, а доставка займає 3–4 місяці, однак їхня ціна зазвичай нижча.

"США — це вибір раціональної економії, тоді як Європа — швидше готове рішення без необхідності ремонту", — пояснив Жулінський.

Чому домінують бензинові автомобілі

Переважання бензинових моделей пояснюється особливостями американського ринку. У США навіть те, що у нас вважається великим автомобілем, як-от пікап Ford F-150, — це машина на кожен день, — зазначив Новицький. До того ж двигуни об’ємом 5–6 літрів там є нормою.

Дизельні двигуни у США використовуються переважно у вантажному транспорті та спецтехніці, тому серед легкових авто вони майже не представлені.

За словами Жулінського, структура попиту поступово змінюється, однак бензинові авто ще довго залишатимуться основою імпорту.

"Гібриди поступово набирають популярності, але залишаються дорожчими через високий попит і обмежену пропозицію. Електромобілі після пікового інтересу стабілізувалися — попит є, але без ажіотажу", — пояснив він.

Кросовери домінують: чому українці віддають перевагу SUV

Популярність моделей із топ-5 пояснюється тим, що всі вони належать до сегменту SUV (Sport Utility Vehicle) — кросоверів, які поєднують у собі риси позашляховика та легкового автомобіля, і сьогодні домінують на українському ринку.

За словами Новицького, якщо розширити статистику на всі автомобілі, імпортовані з американського континенту, до списку найпопулярніших моделей також входить Volkswagen Tiguan.

Жулінський додає, що вибір українців часто визначається поєднанням ціни, практичності та ліквідності на вторинному ринку. Наприклад, Ford Escape та Nissan Rogue популярні через доступніший ціновий сегмент — приблизно $17–22 тис. "під ключ".

Водночас BMW X3 та BMW X5 представляють середній та преміальний сегменти, де покупців приваблюють комфорт, технології та висока ліквідність на вторинному ринку.

Український ринок авто стає більш структурованим і прогнозованим

За словами експертів, у 2026 році ринок імпорту автомобілів зі США поступово переходить до більш зрілої моделі.

"Покупці стали обережнішими та раціональнішими. Все більше уваги приділяється повній вартості володіння автомобілем, а не лише його стартовій ціні", — зазначив Жулінський.

При цьому США залишаються одним із найвигідніших джерел автомобілів для українського ринку, особливо для покупців, які готові працювати з повним циклом підбору, доставки та відновлення автомобіля.

