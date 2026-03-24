Авторинок України під час війни: що змінилося та які тренди домінують?

Повномасштабне вторгнення змінило авторинок України радикально і, схоже, безповоротно. Так, одні тренди зникли майже за пару тижнів, інші ж – неочікувано з’явилися. Редакція Delo.ua розібралася, як трансформувався ринок від перших днів війни до сьогодні.

Шоковий стан ринку у перші місяці війни

Лютий 2022 року зупинив авторинок України майже миттєво. Продажі нових автомобілів скоротилися в десять разів: у березні було зареєстровано лише 563 нові моделі.

Автосалони частково припинили роботу, сервісні центри МВС тимчасово не реєстрували угоди купівлі-продажу. Паралельно з ринку вибув колосальний обсяг транспорту: за оцінками Інституту досліджень авторинку, безповоротно знищено щонайменше 500 тисяч автомобілів, ще 300 тисяч виїхало за кордон разом із власниками. Загалом понад мільйон авто вибув з активної частини ринку.

Попит при цьому не зник, а скоріш трансформувався. Замість мобільності, людей більше почав цікавити комфорт. Найбільший інтерес покупців припав на Mercedes-Benz Vito: практичний і універсальний мінівен, який у воєнний час виявився ідеальним транспортним засобом.

Цінова структура ринку при цьому не змінилася: більшість українців, як і раніше, орієнтувалися на автомобілі вартістю 5–8 тисяч доларів.

Нульове розмитнення відкрило вікно можливостей

Переламним моментом стало введення нульового розмитнення у квітні 2022 року. Вже з 15 квітня розпочалося масове ввезення вживаних автомобілів з-за кордону.

Лише за другу половину травня українці привезли понад 100 тисяч авто з пробігом, переважно бюджетних моделей вартістю кілька тисяч доларів:

Volkswagen Passat,

Skoda Octavia,

Volkswagen Golf,

Audi A4 та A6,

саме ці моделі стали найпопулярнішими серед тих, хто скористався пільговим вікном.

Дія нульового розмитнення завершилася 30 червня 2022 року. Після цього імпорт вживаних авто впав майже в десять разів порівняно з червнем. Але напрямок був заданий: авторинок України остаточно переорієнтувався на вживані європейські автомобілі.

Кінець російських марок

Але яка зміна точно може стати невідворотною, то це відмова від російських автомобілів. Так, до 2022 року Lada залишалася найдоступнішою пропозицією в салоні. Сьогодні ці моделі знято з продажу, а обслуговування тих, що залишилися на руках, стало проблематичним. Особливо враховуючи, що більшість запчастин надходила з країни-агресорки, а будь-яка торгівля з країною-терористом заборонена.

Та і самі покупці зробили свій вибір швидко і однозначно. Моральний аспект тут переплівся з практичним, враховуючи, що за ті ж гроші українці отримали можливість придбати якісний європейський автомобіль.

Як відновлювався ринок нових авто?

Після шоку березня 2022 року ринок нових автомобілів поступово ожив. У травні 2022-го продали вже близько 2,7 тисячі нових авто, а у червні – майже 3 тисячі.

Але це все одно було на 69% менше, ніж роком раніше. За підсумками 2022 року українці придбали майже 38 тисяч нових легкових автомобілів, це на 63% менше, ніж у рекордному 2021-му. Про це повідомив голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький для Суспільне.

Відновлення тривало. І у 2022 році лідерами первинного ринку стали Toyota, Renault і Skoda.

Причому головна причина обвалу – різке падіння купівельної спроможності. Через війну та економічну кризу більшість українців просто не мають достатньо коштів на нове авто, а кредитування і лізинг залишаються практично недоступними. Нові автомобілі коштують від 12–15 тисяч доларів, тоді як реальний бюджет більшості покупців сягав 3–8 тисяч. Тому попит природно змістився на вторинний ринок.

Вживані авто домінують із великим відривом: близько 70 тисяч угод щомісяця, і навіть попри війну падіння там відносно невелике порівняно з піковим 2021 роком. І не дивно, адже автомобіль залишається критичним питанням мобільності, і люди купують його навіть в умовах повної невизначеності. А от щодо довгострокової перспективи, Бучанський зазначив, що ринок має значний потенціал: 260 автомобілів на тисячу осіб проти 600–650 у Європі.

«Наші люди незламно витримують усі важкі обставини, продовжують жити, купувати автомобілі. Тим паче мобільність в умовах війни важлива і ми це побачили в перші тижні повномасштабного вторгнення.

Окрім того, в Україні є величезний відкладений попит на автомобілі. Якщо говорити цифрами, то в нас близько 260 автомобілів на тисячу осіб.

Якщо порівняти цей показник із середньоєвропейським, – а він там близько 600-650 автомобілів на тисячу осіб, – то нам десь років 20 потрібно буде поповнювати наш автопарк, щоб вийти на цей показник». – коментує Бучанський.

Тому навіть цей результат залишається на третину нижчим за довоєнні показники.

Яка географія попиту на авто?

Географія продажів після початку повномасштабного вторгнення змінилася разюче. Як повідомляє Best Leasing з посиланням на AUTO-Consulting, з початком війни продажі нових авто скоротилися в десять разів: у березні 2022 року було зареєстровано лише 563 нові моделі, у квітні – 1 278.

Причина досить зрозуміла, адже люди евакуювалися, а не купували автомобілі. Поступово ринок почав оживати: у травні продали вже близько 2,7 тисячі нових авто, у червні – майже 3 тисячі. Але навіть це було на 69% менше, ніж роком раніше.

Київ залишився лідером продажів, адже тут концентрація офісів і бізнесу підтримувала попит навіть у кризу. Втім і столиця не уникла падіння: мінус 76% порівняно з травнем 2021-го.

Регіони, що найбільше постраждали від війни, опинилися в самому кінці рейтингу:

Харківщина, яка у 2021-му була другою за продажами, обвалилась на 86%.

Херсонська область – мінус 89%,

Луганська і Миколаївська – по мінус 83%, Чернігівська — мінус 73%.

Натомість Львівська область вийшла на друге місце — туди перемістився і попит, і люди.

Структурні зміни, які залишаться

Деякі трансформації авторинку України вже будуть незворотними, незалежно від того, коли закінчиться війна.

По-перше, вживані авто домінуватимуть ще довго. За даними Опендатабот, близько 70% імпорту 2025 року – автомобілі з пробігом. Реальна купівельна спроможність більшості українців коливається в межах 3–8 тисяч доларів, кредитні програми розвинуті слабко.

По-друге, орієнтація на авторинок Європи стала нормою. Нульове розмитнення 2022 року і подальша лібералізація імпорту привчили українців купувати якісні європейські автомобілі. І повертатися до радянських чи російських аналогів вже ніхто не збирається.

По-третє, електрифікація набирає обертів навіть попри скасування пільг. Китайські бренди заповнюють нішу доступних електромобілів, інфраструктура зарядних станцій розвивається.

І нарешті, після закінчення війни Україна може стати привабливим майданчиком для автовиробників. До повномасштабного вторгнення тут уже діяли заводи з виробництва компонентів. Є приклад Словаччини, де після вступу до ЄС концерн Volkswagen AG збудував великий завод і розгорнув виробництво автомобілів кількох марок. І такий сценарій цілком реальний і для України. За умови стабільності, юридичної прозорості та відкритості для інвестицій.