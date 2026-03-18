Скільки українці купили вживаних легкових авто у лютому 2026 (інфографіка)

Лютий традиційно є одним із найспокійніших місяців на авторинку. Лютий 2026-го не просто підтвердив цю традицію, він підсилив її ефектом глибокої корекції після аномальної активності кінця минулого року. Сумарно українці уклали 56 551 угоду купівлі-продажу вживаних легковиків: суттєве зниження порівняно з січневим показником. Але ця цифра розповідає цікавішу історію, ніж здається на перший погляд. Читайте на Delo.ua про поточний стан ринку вживаних автомобілів станом на лютий 2026 року.

Внутрішній ринок знайшов своє дно

Динаміка внутрішніх перепродажів вживаних легкових автомобілів, лютий 2026

Джерело: eauto.org.ua

На внутрішньому ринку було зафіксовано 56 551 угоду купівлі-продажу (за даними Інституту досліджень авторинку). Порівняно з січнем обсяг перепродажів скоротився на 31,9%, а відносно лютого минулого року падіння склало 36,9%.

Але справжній контекст — у причинах такого охолодження. Наприкінці 2025 року споживачі масово поспішали закрити угоди до зміни правил оподаткування імпорту електромобілів. Відтак лютий 2026-го став дзеркальним відображенням того буму. Поточні показники аналітики Інституту досліджень авторинку розцінюють як вхід ринку у фазу тривалої стабілізації.

Ринок повертається до свого природного ритму і це, попри негативну динаміку в цифрах, є ознакою нормалізації, а не кризи.

Що відбувається з покупками: рейтинг марок

У структурі брендів першість традиційно утримує Volkswagen — безальтернативний лідер внутрішнього обігу. Слідом із помітним відривом ідуть BMW та Renault, що підкреслює стійкий інтерес українців до європейського автопрому. До п'ятірки найпопулярніших марок увійшли також Skoda та Audi.

Показово, що в десятці лідерів досі впевнено тримається продукція ВАЗ/Lada. Це пояснюється стабільним попитом на максимально бюджетні засоби пересування в регіонах, де критично важливою є мобільність за мінімальні кошти.

Автопарк радянського походження ще не вичерпав свій ресурсний ліміт, продовжуючи циркулювати на ринку як найбільш доступна пропозиція. Стабільні позиції зберігають також

Toyota,

Mercedes-Benz,

Ford

та Hyundai,

формуючи збалансовану картину вподобань між преміальними німецькими брендами та масовим азійським чи американським продуктом.

Рейтинг моделей: перевірені часом фаворити

У модельному заліку перші позиції займають визнані лідери вторинного ринку: Volkswagen Passat та Skoda Octavia. Ці автомобілі залишаються «твердими середняками», які обирають за практичність та зрозумілу вартість утримання.

Досі зберігається високий попит на Daewoo Lanos разом із його похідними моделями. Навіть через дев'ять років після завершення виробництва на потужностях ЗАЗу цей автомобіль залишається живим товаром. Пояснення тут просте: загалом в Україні було випущено майже 400 тисяч таких машин, що гарантує йому тривалу присутність на вторинному ринку.

Поруч із народними моделями покупці демонструють зацікавленість до вживаного преміуму: висока активність у перепродажах BMW 5 Series, BMW 3 Series та Audi A6 говорить сама за себе: попри поважний вік багатьох екземплярів. У списку популярних також залишаються Volkswagen Golf, Renault Megane, Ford Focus та Audi A4.

Преміум-сегмент: точкові, але знакові угоди

Окремої уваги заслуговує сегмент елітарних автомобілів. Лютий відзначився точковими, але промовистими угодами: один Ferrari, один McLaren, три Aston Martin та чотири Rolls-Royce. Власників змінили також шість Bentley та дванадцять Maserati.

Проте наймасовішим брендом у категорії розкоші залишається Porsche: 222 угоди за місяць. А отже Porsche в Україні вже давно вийшов за межі екзотики, ставши стабільним інструментом збереження капіталу в преміальному секторі.

Підсумок лютого

Лютий 2026 року показав: внутрішній ринок повернувся до своєї класичної структури, але на значно нижчих обертах. Покупці стали більш виваженими, орієнтуючись на перевірені часом моделі середнього класу та доступний преміум.

Поточне охолодження: це технічна пауза, яка дозволяє ринку вирівняти баланс між реальною спроможністю споживачів та наявною пропозицією вживаного транспорту. Залишається спостерігати, як розвиватиметься ситуація далі, і чи не виявиться поточна корекція лише першим розділом довшої історії.