Сколько украинцев купили подержанных легковых авто в феврале 2026 (инфографика)

Февраль традиционно является одним из самых спокойных месяцев на авторынке. Февраль 2026-го не просто подтвердил эту традицию: он усилил её эффектом глубокой коррекции после аномальной активности конца прошлого года. Суммарно украинцы заключили 56 551 сделку купли-продажи подержанных легковых автомобилей: существенное снижение по сравнению с январским показателем. Но эта цифра рассказывает более интересную историю, чем кажется на первый взгляд. Читайте на Delo.ua о текущем состоянии рынка подержанных автомобилей по состоянию на февраль 2026 года.

Внутренний рынок нашёл своё дно

Динамика внутренних перепродаж подержанных легковых автомобилей, февраль 2026

Источник: eauto.org.ua

На внутреннем рынке зафиксировано 56 551 сделку купли-продажи (по данным Института исследований авторынка). По сравнению с январём объём перепродаж сократился на 31,9%, а относительно февраля прошлого года падение составило 36,9%.

Но настоящий контекст — в причинах такого охлаждения. В конце 2025 года потребители массово спешили закрыть сделки до изменения правил налогообложения импорта электромобилей. Таким образом, февраль 2026-го стал зеркальным отражением того бума.

Текущие показатели аналитики Института исследований авторынка расценивают как закономерную реакцию на перенасыщение спроса в конце 2025 года. Рынок возвращается к своему естественному ритму — и это, несмотря на негативную динамику в цифрах, является признаком нормализации, а не кризиса.

Что происходит с покупками: рейтинг марок

В структуре брендов первенство традиционно удерживает Volkswagen — безальтернативный лидер внутреннего оборота. Следом с заметным отрывом идут BMW и Renault, что подчёркивает устойчивый интерес украинцев к европейскому автопрому. В пятёрку самых популярных марок вошли также Skoda и Audi.

Показательно, что в десятке лидеров по-прежнему уверенно держится продукция ВАЗ/Lada. Это объясняется стабильным спросом на максимально бюджетные средства передвижения в регионах, где критически важна мобильность при минимальных затратах.

Автопарк советского происхождения ещё не исчерпал свой ресурсный лимит, продолжая циркулировать на рынке как наиболее доступное предложение. Стабильные позиции сохраняют также

Toyota,

Mercedes-Benz,

Ford и

Hyundai,

формируя сбалансированную картину предпочтений между премиальными немецкими брендами и массовым азиатским или американским продуктом.

Рейтинг моделей: проверенные временем фавориты

В модельном зачёте первые позиции занимают признанные лидеры вторичного рынка: Volkswagen Passat и Skoda Octavia. Эти автомобили остаются «крепкими середняками», которые выбирают за практичность и понятную стоимость содержания.

По-прежнему сохраняется высокий спрос на Daewoo Lanos вместе с его производными моделями. Даже спустя девять лет после завершения производства на мощностях ЗАЗа этот автомобиль остаётся живым товаром. Объяснение простое: всего в Украине было выпущено почти 400 тысяч таких машин, что гарантирует ему длительное присутствие на вторичном рынке.

Наряду с народными моделями покупатели демонстрируют интерес к подержанному премиуму: высокая активность в перепродажах BMW 5 Series, BMW 3 Series и Audi A6 говорит сама за себя — несмотря на почтенный возраст многих экземпляров. В списке популярных также остаются Volkswagen Golf, Renault Megane, Ford Focus и Audi A4.

Премиум-сегмент: точечные, но знаковые сделки

Отдельного внимания заслуживает сегмент элитарных автомобилей. Февраль отметился точечными, но красноречивыми сделками: один Ferrari, один McLaren, три Aston Martin и четыре Rolls-Royce. Владельцев сменили также шесть Bentley и двенадцать Maserati.

Однако самым массовым брендом в категории роскоши остаётся Porsche: 222 сделки за месяц. А значит, Porsche в Украине давно вышел за рамки экзотики, став стабильным инструментом сохранения капитала в премиальном секторе.

Итоги февраля

Февраль 2026 года показал: внутренний рынок вернулся к своей классической структуре, но на значительно более низких оборотах. Покупатели стали более взвешенными, ориентируясь на проверенные временем модели среднего класса и доступный премиум.

Текущее охлаждение — это техническая пауза, которая позволяет рынку выровнять баланс между реальными возможностями потребителей и имеющимся предложением подержанного транспорта. Остаётся наблюдать, как будет развиваться ситуация дальше, и не окажется ли нынешняя коррекция лишь первой главой более длинной истории.