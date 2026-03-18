ТОП 10 найпопулярніших нових легкових авто в Україні (лютий 2026)

Лютий 2026 року точно не став місяцем святкування для автовласників. За даними Інституту досліджень авторинку , впродовж лютого 2026 року українці та місцеві підприємства придбали 4,2 тисячі нових легковиків – мінімум за понад рік. Читайте на Delo.ua більше про підсумковий стан ринку нових авто за лютий 2026 року.

Ринок нових автомобілів: стиснення тривало

Динаміка ринку нових легкових авто, лютий 2025–2026

Більшість нових легковиків (96,5%, або 4 045 авто) були імпортованими з-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні, склала 3,5% (148 авто).

Втім, варто розуміти, що «українське виробництво» — це переважно великовузлове складання або переобладнання, а сам сегмент залишається дуже малим і значною мірою залежить від держзамовлень.

У місячному порівнянні з січнем 2026 року маємо зменшення обсягів на 15,7%, а у річному порівнянні з лютим 2025 року — падіння на 15,9%. Втім, цю динаміку варто читати у правильному контексті: аномально високі показники грудня були частково штучними.

Через скасування пільг та повернення ПДВ на електромобілі значну кількість машин реєстрували «наперед», і чимала частка тих реєстрацій не відображала реальні продажі. Лютий просто повертає ринок до справжніх цифр.

Причини охолодження не зводяться лише до податкового чинника: подорожчання електромобілів, відсутність доступного кредитування та загальна економічна ситуація. В сукупності це вдарило по ринку одночасно.

Цікавий контраст: поки імпорт падає, вітчизняне виробництво демонструє зростання: +24,4% до січня та +10,4% у річному вимірі. Втім, частка у 3,5% від загального ринку поки не дозволяє говорити про суттєвий вплив на загальний ландшафт.

Рейтинг за марками автомобілів

Топ-10 виробників нових легковиків, лютий 2026

Лютий став місяцем Toyota, яка фактично зацементувала за собою статус беззаперечного лідера. Майже кожен п'ятий проданий новий автомобіль у країні – це Toyota (810 шт).

Renault та Skoda продовжують позиційну боротьбу за масового покупця, а Hyundai та Volkswagen демонструють стабільні показники в межах 270–290 одиниць, не роблячи різких рухів у жодну зі сторін.

Найпомітніша зміна лютого – це фактичне зникнення китайських брендів із топу. BYD, який став переможцем у рейтингу 2025 року та ще був присутній у десятці в січні, цього разу опустився на 14-ту позицію. ПДВ на електромобілі та бар'єри на вивезення авто з Китаю зробили свою справу, і це додатково просадило загальну статистику ринку.

Рейтинг за моделями автомобілів

Головний тренд лютого 2026 року — тотальна кросоверизація. У першій десятці найпопулярніших моделей 9 із 10 позицій належать представникам сегменту SUV. Седани майже зникли з радарів: єдиний виняток, що зберіг присутність у топі, виглядає радше підтвердженням правила, ніж ознакою ринкової тенденції. Загалом ринок повернувся до структури кількарічної давнини, тобто до епохи, що була до електромобільного буму.

10. Suzuki S-Cross

Компактний японський кросовер замикає десятку з результатом 71 реєстрація. Suzuki S-Cross приваблює покупців поєднанням компактних габаритів, економічних двигунів та традиційної японської надійності. Практичне рішення для міста з характером справжнього позашляховика, і саме таким його бачать українські покупці.

9. Skoda Karoq

Компактний кросовер чеського бренду зафіксував 111 реєстрацій у лютому. Skoda Karoq утримує свою частку в компактному класі завдяки вдалому балансу між розмірами, функціональністю та вартістю утримання.

Показово, що саме Karoq очолив рейтинг серед автомобілів, виготовлених в Україні, враховуючи, що 106 одиниць зійшли з конвеєра закарпатського заводу «Єврокар».

8. Toyota Camry

Єдиний представник класичного кузова «седан» у лютневому топ-10 на 65 реєстрацій. Той факт, що Toyota Camry взагалі втрималася в першій десятці, говорить про стійкий попит на представницькі седани попри тотальну кросоверизацію ринку. Всі інші традиційні моделі, включно зі Skoda Octavia, наразі перебувають поза межами першої десятки.

7. Volkswagen Touareg

Флагманський кросовер Volkswagen завершив лютий із 120 реєстраціями — і це один із найцікавіших результатів місяця. Значно дорожчий Touareg зрівнявся за кількістю реєстрацій зі Skoda Kodiaq, що вказує на стійкість преміум-сегменту до загальних ринкових коливань. Покупці преміуму, схоже, живуть за іншими законами, хоча і преміум-сегмент у лютому теж просів, свідчачи про загальне охолодження ринку.

6. Skoda Kodiaq

Великий сімейний кросовер від чеського виробника зафіксував 120 реєстрацій, доречі ідентичний результат із Volkswagen Touareg. Skoda Kodiaq залишається основою продажів чеського бренду: просторий салон, практичність та традиційна якість концерну Volkswagen роблять його ідеальним вибором для великих родин.

5. Mazda CX-5

Популярний кросовер середнього класу від японського бренду зафіксував 161 реєстрацію у лютому. Mazda CX-5 вирізняється фірмовою мовою дизайну Kodo, якісними матеріалами салону та збалансованими ходовими характеристиками. Модель залишається основним варіантом для приватної аудиторії, що шукає баланс між ціною та комфортом.

4. Hyundai Tucson

Сучасний корейський кросовер зафіксував 177 реєстрацій у лютому, утримуючи свою нішу завдяки привабливому дизайну та збалансованим характеристикам. Hyundai Tucson пропонує хороше оснащення за адекватну ціну: корейці знають, як зробити автомобіль, який виглядає дорожче, ніж коштує.

3. Toyota Land Cruiser Prado

Преміальний позашляховик посів третє місце з результатом 220 реєстрацій — і це досить нетипово для автомобіля такого класу. Висока концентрація відкладеного попиту на оновлену модель пояснює такий результат у найкоротший місяць року. Toyota Land Cruiser Prado — це статус, комфорт і легендарна прохідність, перевірена десятиліттями. У світі, де все змінюється, він залишається константою.

2. Renault Duster

Народний улюбленець зберіг високі позиції й у лютому — 294 реєстрації. Попит на Duster стабільно високий завдяки активності корпоративного сектору та запиту на максимально практичне рішення в бюджетному сегменті. Це «чесний» позашляховик, який доводить: щоб бути в топі, не обов'язково бути найтехнологічнішим — достатньо бути найраціональнішим вибором.

1. Toyota RAV4

Легендарний японський кросовер очолив лютневий рейтинг із результатом 361 реєстрація. Toyota RAV4 залишається еталоном вибору: попри загальне зниження ринкової активності, модель утримує першість завдяки гібридним версіям, високій ліквідності та розвиненій сервісній мережі. У світі електричних новинок RAV4 — це острів стабільності, який особливо цінується в період невизначеності.

ТОП-10 моделей найпопулярніших нових легкових авто (інфографіка)

ТОП-10 моделей найпопулярніших нових легкових авто, лютий 2026

Люкс-сегмент

Впродовж найкоротшого місяця року українці купили 1 Bentley, 1 Maserati, 2 Aston Martin та 38 Porsche. Останні — це вже не розкіш, а стабільна інвестиція в задоволення, яка в Україні не боїться жодних лютневих морозів. Втім, і преміум цього разу не уникнув загального охолодження.

Що показав лютий 2026 року?

Лютий 2026 року став місяцем, коли нова реальність авторинку проявилася у повний зріст. Ринок зафіксував мінімум за понад рік: BYD та інші китайські бренди фактично зникли з топу, кросоверизація досягла майже абсолютних показників, а структура попиту повернулася до картини кількарічної давнини.

На тлі загального охолодження Toyota лише зміцнила позиції, забравши кожен п'ятий проданий автомобіль. Однак швидкого відновлення ринку експерти не очікують: для стабілізації потрібно щонайменше пів року, а через перенасичення дорогими автомобілями наприкінці 2025-го можливий і більш затяжний спад. Що буде далі — покаже весняне пожвавлення та реакція покупців на нові цінові умови.