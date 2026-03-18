ТОП 10 самых популярных новых легковых авто в Украине (февраль 2026)

Февраль 2026 года точно не стал месяцем праздника для автовладельцев. По данным Института исследований авторынка , в течение февраля 2026 года украинцы и местные предприятия приобрели 4,2 тысячи новых легковых автомобилей: минимум за более чем год. Читайте на Delo.ua подробнее об итоговом состоянии рынка новых авто за февраль 2026 года.

Рынок новых автомобилей: сжатие продолжалось

Динамика рынка новых легковых авто, февраль 2025–2026

Большинство новых легковых автомобилей (96,5%, или 4 045 авто) были импортированы из-за рубежа. Доля легковых автомобилей, произведённых в Украине, составила 3,5% (148 авто).

Впрочем, стоит понимать, что «украинское производство» — это преимущественно крупноузловая сборка или переоборудование, а сам сегмент остаётся очень небольшим и в значительной мере зависит от госзаказов.

В месячном сравнении с январём 2026 года фиксируем уменьшение объёмов на 15,7%, а в годовом сравнении с февралём 2025 года — падение на 15,9%. Впрочем, эту динамику стоит читать в правильном контексте: аномально высокие показатели декабря были частично искусственными. Из-за отмены льгот и возврата НДС на электромобили значительное количество машин регистрировали «заблаговременно», и немалая часть тех регистраций не отражала реальные продажи. Февраль просто возвращает рынок к настоящим цифрам.

Причины охлаждения не сводятся лишь к налоговому фактору: удорожание электромобилей, отсутствие доступного кредитования и общая экономическая ситуация — в совокупности всё это ударило по рынку одновременно.

Интересный контраст: пока импорт падает, отечественное производство демонстрирует рост: +24,4% к январю и +10,4% в годовом измерении. Впрочем, доля в 3,5% от общего рынка пока не позволяет говорить о существенном влиянии на общий ландшафт.

Рейтинг по маркам автомобилей

Топ-10 производителей новых легковых автомобилей, февраль 2026

Февраль стал месяцем Toyota, которая фактически зацементировала за собой статус безоговорочного лидера. Почти каждый пятый проданный новый автомобиль в стране — это Toyota (810 шт.). Renault и Skoda продолжают позиционную борьбу за массового покупателя, а Hyundai и Volkswagen демонстрируют стабильные показатели в пределах 270–290 единиц, не делая резких движений ни в одну из сторон.

Наиболее заметное изменение февраля — фактическое исчезновение китайских брендов из топа. BYD, который стал победителем в рейтинге 2025 года и ещё присутствовал в десятке в январе, на этот раз опустился на 14-ю позицию. НДС на электромобили и барьеры на вывоз авто из Китая сделали своё дело — и это дополнительно просадило общую статистику рынка.

Рейтинг по моделям автомобилей

Главный тренд февраля 2026 года — тотальная кроссоверизация. В первой десятке самых популярных моделей 9 из 10 позиций принадлежат представителям сегмента SUV. Седаны практически исчезли с радаров: единственное исключение, сохранившее присутствие в топе, выглядит скорее подтверждением правила, нежели признаком рыночной тенденции. В целом рынок вернулся к структуре многолетней давности, то есть к эпохе, предшествовавшей электромобильному буму.

10. Suzuki S-Cross

Компактный японский кроссовер замыкает десятку с результатом 71 регистрация. Suzuki S-Cross привлекает покупателей сочетанием компактных габаритов, экономичных двигателей и традиционной японской надёжности. Практичное решение для города с характером настоящего внедорожника — именно таким его видят украинские покупатели.

9. Skoda Karoq

Компактный кроссовер чешского бренда зафиксировал 111 регистраций в феврале. Skoda Karoq удерживает свою долю в компактном классе благодаря удачному балансу между размерами, функциональностью и стоимостью содержания. Показательно, что именно Karoq возглавил рейтинг среди автомобилей, произведённых в Украине, — 106 единиц сошли с конвейера закарпатского завода «Еврокар».

8. Toyota Camry

Единственный представитель классического кузова «седан» в февральском топ-10 — 65 регистраций. Сам факт того, что Toyota Camry вообще удержалась в первой десятке, говорит об устойчивом спросе на представительские седаны вопреки тотальной кроссоверизации рынка. Все остальные традиционные модели, включая Skoda Octavia, в настоящее время находятся за пределами первой десятки.

7. Volkswagen Touareg

Флагманский кроссовер Volkswagen завершил февраль со 120 регистрациями — и это один из самых интересных результатов месяца. Значительно более дорогой Touareg сравнялся по количеству регистраций со Skoda Kodiaq, что указывает на устойчивость премиум-сегмента к общим рыночным колебаниям. Покупатели премиума, судя по всему, живут по другим законам — хотя и премиум-сегмент в феврале тоже просел, свидетельствуя об общем охлаждении рынка.

6. Skoda Kodiaq

Большой семейный кроссовер от чешского производителя зафиксировал 120 регистраций — идентичный результат с Volkswagen Touareg. Skoda Kodiaq остаётся основой продаж чешского бренда: просторный салон, практичность и традиционное качество концерна Volkswagen делают его идеальным выбором для больших семей.

5. Mazda CX-5

Популярный кроссовер среднего класса от японского бренда зафиксировал 161 регистрацию в феврале. Mazda CX-5 отличается фирменным языком дизайна Kodo, качественными материалами салона и сбалансированными ходовыми характеристиками. Модель остаётся основным вариантом для частной аудитории, ищущей баланс между ценой и комфортом.

4. Hyundai Tucson

Современный корейский кроссовер зафиксировал 177 регистраций в феврале, удерживая свою нишу благодаря привлекательному дизайну и сбалансированным характеристикам. Hyundai Tucson предлагает хорошую комплектацию по адекватной цене: корейцы знают, как сделать автомобиль, который выглядит дороже, чем стоит.

3. Toyota Land Cruiser Prado

Премиальный внедорожник занял третье место с результатом 220 регистраций — и это весьма нетипично для автомобиля такого класса. Высокая концентрация отложенного спроса на обновлённую модель объясняет такой результат в самый короткий месяц года. Toyota Land Cruiser Prado — это статус, комфорт и легендарная проходимость, проверенная десятилетиями. В мире, где всё меняется, он остаётся константой.

2. Renault Duster

Народный любимец сохранил высокие позиции и в феврале — 294 регистрации. Спрос на Duster стабильно высок благодаря активности корпоративного сектора и запросу на максимально практичное решение в бюджетном сегменте. Это «честный» внедорожник, который доказывает: чтобы быть в топе, не обязательно быть самым технологичным — достаточно быть самым рациональным выбором.

1. Toyota RAV4

Легендарный японский кроссовер возглавил февральский рейтинг с результатом 361 регистрация. Toyota RAV4 остаётся эталоном выбора: несмотря на общее снижение рыночной активности, модель удерживает первенство благодаря гибридным версиям, высокой ликвидности и развитой сервисной сети. В мире электрических новинок RAV4 — это остров стабильности, особенно ценимый в период неопределённости.

ТОП-10 моделей самых популярных новых легковых авто (инфографика)

ТОП-10 моделей самых популярных новых легковых авто, февраль 2026

Люкс-сегмент

В течение самого короткого месяца года украинцы купили 1 Bentley, 1 Maserati, 2 Aston Martin и 38 Porsche. Последние — это уже не роскошь, а стабильная инвестиция в удовольствие, которая в Украине не боится никаких февральских морозов. Впрочем, и премиум на этот раз не избежал общего охлаждения.

Что показал февраль 2026 года?

Февраль 2026 года стал месяцем, когда новая реальность авторынка проявилась в полный рост. Рынок зафиксировал минимум за более чем год: BYD и другие китайские бренды фактически исчезли из топа, кроссоверизация достигла почти абсолютных показателей, а структура спроса вернулась к картине многолетней давности.

На фоне общего охлаждения Toyota лишь укрепила позиции, забрав каждый пятый проданный автомобиль. Однако быстрого восстановления рынка эксперты не ожидают: для стабилизации потребуется как минимум полгода, а из-за перенасыщения дорогими автомобилями в конце 2025-го возможен и более затяжной спад. Что будет дальше — покажет весеннее оживление и реакция покупателей на новые ценовые условия.