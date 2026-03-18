Скільки українці купили електромобілів у лютому 2026 (інфографіка)

Український ринок електромобілів продовжив глибоке пікірування у лютому 2026 року. Якщо січень зафіксував перший удар ПДВ-реальності, то лютий підтвердив: це не разовий шок, а нова норма. Загальний обсяг сегмента легкових електромобілів за підсумками лютого 2026 року склав лише 2 854 одиниці (за даними Інституту досліджень авторинку ). Читайте на Delo.ua про підсумковий стан ринку електрокарів за лютий 2026 року.

Структура ринку: корекція після корекції

За підсумками лютого структура сегмента ринку засвідчила продовження тенденцій, закладених у січні. Тільки, з новою глибиною падіння. Ринок стискається в усіх трьох категоріях без винятку.

Динаміка ринку легкових електромобілів, 2025–2026, Україна

Джерело: eauto.org.ua

Внутрішні перепродажі електрокарів (BEV)

Це все ще домінуючий сегмент лютого, проте його перевага вже не така беззаперечна, як місяць тому. Зареєстровано 1 916 угод — падіння на 47,4% відносно січня та на 31,9% у річному вимірі.

«Подушка» у вигляді автомобілів, що вже знаходяться в Україні й не обкладаються новим ПДВ при купівлі, поступово вичерпується. Ажіотажний попит кінця 2025 року осушив значну частину ліквідного пропозиційного пулу, і це починає відчуватися.

Імпортовані електрокари з пробігом

Сегмент пригону продовжив обвал. Імпортованих вживаних електромобілів зареєстровано лише 803 одиниці: падіння на 43,2% місяць до місяця та на 79,2% у річному вимірі.

Показово, що серед усіх імпортованих вживаних автомобілів лютого китайська продукція представлена лише 34 одиницями. Правило 180 днів фактично перекрило потік «сірого» китайського імпорту, і покупці поки не знайшли альтернативного каналу.

Нові електромобілі

Найбільш вразливий сегмент пережив обвал. Нових легкових BEV зареєстровано лише 135 автомобілів: падіння на 84,6% місяць до місяця та на 79,4% у річному вимірі.

При цьому 115 із 135 нових автомобілів вироблено в Китаї. Сегмент нових електрокарів фактично перетворився на монополію китайських брендів, зокрема BYD, Zeekr, а також китайських версій Volkswagen та Audi, які навіть із урахуванням ПДВ зберігають конкурентне співвідношення ціни та технологій.

Таким чином, лютий 2026 року розставив крапки над «і»: ефект «електричного похмілля» виявився глибшим і тривалішим, ніж передбачали найпесимістичніші прогнози. Усі три сегменти демонструють двозначні показники падіння, і жоден не подає ознак відновлення.

Що лютий розповів про грудневий ажіотаж?

Лютневе просідання внутрішнього ринку дало відповідь на питання, яке ставили ще у грудні: чи купували люди електромобілі для перепродажу, щоб заробити на різниці після введення ПДВ?

Статистика тут дає однозначну, але негативну відповідь. Якби грудневий бум мав спекулятивну природу, лютий показав би зростання вторинки. Натомість ми спостерігаємо обвал. Отже, майже всі торішні електромобілі були придбані для особистого використання, а не як короткострокова інвестиція «на перекидку».

Програли всі: чому ПДВ не дав очікуваного ефекту?

Повернення ПДВ на імпорт електромобілів став заходом, закладеним ще у 2021 році як тимчасовий стимул. І який при тому не дав очікуваного ефекту для наповнення бюджету. Це просто «приглушило» імпорт до рівня 2021 – початку 2022 року, коли було не до купівлі автомобілів.

Лінійний розрахунок віртуальних мільярдів від середніх 7 тисяч електроавто на місяць перетворився на множення нуля на гучні ідеї, і свіжа статистика це доводить.

У цій ситуації програли всі. Громадяни, які на відміну від більшості європейських країн не отримали жодної компенсуючої підтримки: ані субсидій, ані грантів, ані пільгових кредитів, для переходу на електротранспорт, а тепер не мають і підтримки у формі знижки на оподаткування.

І держава, яка досі отримувала цілком реальний бенефіт у вигляді планомірного оновлення автопарку екологічними, безпечними та сучасними автомобілями, незалежними від викопного палива.

ПДВ-реальність лютого

Лютий 2026 року підтвердив, що шок від повернення ПДВ – не короткостроковий спазм, а структурна зміна ринку. Скромні 2 854 зареєстровані електрокари стали черговим сигналом того, що без системних стимулів «електричний бум» 2024–2025 років залишиться лише яскравою сторінкою в історії українського авторинку.

Загалом лютий 2026 продемонстрував нову реальність у повноті. Імпорт майже зупинився, внутрішні запаси вичерпуються, а попит або чекає на нові правила гри або відкладається до кращих часів. Справжню картину відновленого ринку ми побачимо не раніше березня-квітня 2026 року.

Ринок електромобілів та підсумки лютого 2026

Лютий 2026 року став місяцем глибокої корекції ринку легкових електромобілів. Основна причина – відновлення сплати ПДВ на імпорт з 1 січня, що призвело до аномального піка реєстрацій у грудні 2025-го та подальшого вичерпання «пересунутого» попиту.

Ось що демонструють статистичні показники:

Внутрішні перепродажі: 1 916 угод. Показники впали на −47,4% M-M та на −31,9% Y-Y.

Імпорт вживаних: 803 од. Стрімке падіння: −43,2% M-M та −79,2% Y-Y.

Нові: 135 од. Найбільш вразливий сегмент: −84,6% M-M та −79,4% Y-Y.

Ринкові умови змінилися остаточно: зростання вартості імпорту через податкове навантаження змусило покупців або переорієнтуватися на внутрішній ринок, або відкласти купівлю.

Лютневе просідання внутрішнього ринку водночас підтвердило: грудневий ажіотаж не був спекулятивним. Якби покупці планували «перекидку» на ПДВ-різниці, зараз ми б бачили зростання вторинки. Бачимо протилежне, а отже – 99%, якщо не всі 100% торішніх електромобілів куплені для особистого використання.

Епоха нульового ПДВ офіційно пішла в минуле. Повернення ПДВ просто «приглушило» імпорт до рівня 2021 – початку 2022 року. Програли громадяни, які не отримали жодної державної підтримки для переходу на електротранспорт.

Програла й держава, яка втратила бенефіт у вигляді оновлення автопарку сучасними та екологічними автомобілями. Лінійний розрахунок мільярдів від ПДВ перетворився на множення нуля на гучні ідеї, що й доводить свіжа статистика.