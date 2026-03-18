Сколько украинцев купили электромобилей в феврале 2026 (инфографика)

Украинский рынок электромобилей продолжил глубокое пике в феврале 2026 года. Если январь зафиксировал первый удар НДС-реальности, то февраль подтвердил: это не разовый шок, а новая норма. Общий объём сегмента легковых электромобилей по итогам февраля 2026 года составил лишь 2 854 единицы (по данным Института исследований авторынка ). Читайте на Delo.ua об итоговом состоянии рынка электрокаров за февраль 2026 года.

Структура рынка: коррекция после коррекции

По итогам февраля структура сегмента рынка подтвердила продолжение тенденций, заложенных в январе, — но с новой глубиной падения. Рынок сжимается во всех трёх категориях без исключения.

Динамика рынка легковых электромобилей, 2025–2026, Украина

Источник: eauto.org.ua

Внутренние перепродажи электрокаров (BEV)

Это всё ещё доминирующий сегмент февраля, однако его преимущество уже не столь неоспоримо, как месяц назад. Зарегистрировано 1 916 сделок — падение на 47,4% относительно января и на 31,9% в годовом измерении.

«Подушка» в виде автомобилей, уже находящихся в Украине и не облагаемых новым НДС при покупке, постепенно исчерпывается. Ажиотажный спрос конца 2025 года осушил значительную часть ликвидного предложения — и это начинает ощущаться.

Импортированные электрокары с пробегом

Сегмент пригона продолжил обвал. Импортированных подержанных электромобилей зарегистрировано лишь 803 единицы — падение на 43,2% месяц к месяцу и на 79,2% в годовом измерении.

Примечательно, что среди всех импортированных подержанных автомобилей февраля китайская продукция представлена лишь 34 единицами. Правило 180 дней фактически перекрыло поток «серого» китайского импорта — и покупатели пока не нашли альтернативного канала.

Новые электромобили

Наиболее уязвимый сегмент пережил обвал. Новых легковых BEV зарегистрировано лишь 135 автомобилей — падение на 84,6% месяц к месяцу и на 79,4% в годовом измерении.

При этом 115 из 135 новых автомобилей произведено в Китае. Сегмент новых электрокаров фактически превратился в монополию китайских брендов — BYD, Zeekr, а также китайских версий Volkswagen и Audi, — которые даже с учётом НДС сохраняют конкурентное соотношение цены и технологий.

Таким образом, февраль 2026 года расставил точки над «и»: эффект «электрического похмелья» оказался глубже и продолжительнее, чем предсказывали самые пессимистичные прогнозы. Все три сегмента демонстрируют двузначные показатели падения — и ни один не подаёт признаков восстановления.

Что февраль рассказал о декабрьском ажиотаже?

Февральское просадание внутреннего рынка дало ответ на вопрос, который задавали ещё в декабре: покупали ли люди электромобили для перепродажи — чтобы заработать на разнице после введения НДС?

Статистика отвечает однозначно: нет. Если бы декабрьский бум носил спекулятивный характер, февраль показал бы рост вторичного рынка. Вместо этого — обвал. Следовательно, почти все прошлогодние электромобили были приобретены для личного использования, а не как краткосрочная инвестиция «на перекидку».

Проиграли все: почему НДС не дал ожидаемого эффекта?

Возврат НДС на импорт электромобилей — мера, заложенная ещё в 2021 году как временный стимул, — не дал ожидаемого эффекта для пополнения бюджета. Он просто «приглушил» импорт до уровня 2021 — начала 2022 года, когда было не до покупки автомобилей. Линейный расчёт виртуальных миллиардов от средних 7 тысяч электроавто в месяц превратился в умножение нуля на громкие идеи — свежая статистика это доказывает.

В этой ситуации проиграли все. Граждане, которые в отличие от большинства европейских стран не получили никакой компенсирующей поддержки — ни субсидий, ни грантов, ни льготных кредитов — для перехода на электротранспорт, а теперь лишены и поддержки в форме скидки на налогообложение. И государство, которое до сих пор получало вполне реальный бенефит в виде планомерного обновления автопарка экологичными, безопасными и современными автомобилями, независимыми от ископаемого топлива.

НДС-реальность февраля

Февраль 2026 года подтвердил: шок от возврата НДС — не краткосрочный спазм, а структурное изменение рынка. Скромные 2 854 зарегистрированных электрокара стали очередным сигналом того, что без системных стимулов «электрический бум» 2024–2025 годов останется лишь яркой страницей в истории украинского авторынка.

В целом февраль 2026 продемонстрировал новую реальность в полный рост: импорт почти остановился, внутренние запасы исчерпываются, а спрос либо ждёт новых правил игры — либо откладывается до лучших времён. Настоящую картину восстановленного рынка мы увидим не раньше марта-апреля 2026 года.

Рынок электромобилей — итоги февраля 2026

