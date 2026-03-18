Сколько украинцев купили электромобилей в феврале 2026 (инфографика)
Украинский рынок электромобилей продолжил глубокое пике в феврале 2026 года. Если январь зафиксировал первый удар НДС-реальности, то февраль подтвердил: это не разовый шок, а новая норма. Общий объём сегмента легковых электромобилей по итогам февраля 2026 года составил лишь 2 854 единицы (по данным Института исследований авторынка). Читайте на Delo.ua об итоговом состоянии рынка электрокаров за февраль 2026 года.
- Структура рынка: коррекция после коррекции
- Что февраль рассказал о декабрьском ажиотаже?
- Проиграли все: почему НДС не дал ожидаемого эффекта?
- НДС-реальность февраля
- Рынок электромобилей — итоги февраля 2026
Структура рынка: коррекция после коррекции
По итогам февраля структура сегмента рынка подтвердила продолжение тенденций, заложенных в январе, — но с новой глубиной падения. Рынок сжимается во всех трёх категориях без исключения.
Внутренние перепродажи электрокаров (BEV)
Это всё ещё доминирующий сегмент февраля, однако его преимущество уже не столь неоспоримо, как месяц назад. Зарегистрировано 1 916 сделок — падение на 47,4% относительно января и на 31,9% в годовом измерении.
«Подушка» в виде автомобилей, уже находящихся в Украине и не облагаемых новым НДС при покупке, постепенно исчерпывается. Ажиотажный спрос конца 2025 года осушил значительную часть ликвидного предложения — и это начинает ощущаться.
Импортированные электрокары с пробегом
Сегмент пригона продолжил обвал. Импортированных подержанных электромобилей зарегистрировано лишь 803 единицы — падение на 43,2% месяц к месяцу и на 79,2% в годовом измерении.
Примечательно, что среди всех импортированных подержанных автомобилей февраля китайская продукция представлена лишь 34 единицами. Правило 180 дней фактически перекрыло поток «серого» китайского импорта — и покупатели пока не нашли альтернативного канала.
Новые электромобили
Наиболее уязвимый сегмент пережил обвал. Новых легковых BEV зарегистрировано лишь 135 автомобилей — падение на 84,6% месяц к месяцу и на 79,4% в годовом измерении.
При этом 115 из 135 новых автомобилей произведено в Китае. Сегмент новых электрокаров фактически превратился в монополию китайских брендов — BYD, Zeekr, а также китайских версий Volkswagen и Audi, — которые даже с учётом НДС сохраняют конкурентное соотношение цены и технологий.
Таким образом, февраль 2026 года расставил точки над «и»: эффект «электрического похмелья» оказался глубже и продолжительнее, чем предсказывали самые пессимистичные прогнозы. Все три сегмента демонстрируют двузначные показатели падения — и ни один не подаёт признаков восстановления.
Что февраль рассказал о декабрьском ажиотаже?
Февральское просадание внутреннего рынка дало ответ на вопрос, который задавали ещё в декабре: покупали ли люди электромобили для перепродажи — чтобы заработать на разнице после введения НДС?
Статистика отвечает однозначно: нет. Если бы декабрьский бум носил спекулятивный характер, февраль показал бы рост вторичного рынка. Вместо этого — обвал. Следовательно, почти все прошлогодние электромобили были приобретены для личного использования, а не как краткосрочная инвестиция «на перекидку».
Проиграли все: почему НДС не дал ожидаемого эффекта?
Возврат НДС на импорт электромобилей — мера, заложенная ещё в 2021 году как временный стимул, — не дал ожидаемого эффекта для пополнения бюджета. Он просто «приглушил» импорт до уровня 2021 — начала 2022 года, когда было не до покупки автомобилей. Линейный расчёт виртуальных миллиардов от средних 7 тысяч электроавто в месяц превратился в умножение нуля на громкие идеи — свежая статистика это доказывает.
В этой ситуации проиграли все. Граждане, которые в отличие от большинства европейских стран не получили никакой компенсирующей поддержки — ни субсидий, ни грантов, ни льготных кредитов — для перехода на электротранспорт, а теперь лишены и поддержки в форме скидки на налогообложение. И государство, которое до сих пор получало вполне реальный бенефит в виде планомерного обновления автопарка экологичными, безопасными и современными автомобилями, независимыми от ископаемого топлива.
НДС-реальность февраля
Февраль 2026 года подтвердил: шок от возврата НДС — не краткосрочный спазм, а структурное изменение рынка. Скромные 2 854 зарегистрированных электрокара стали очередным сигналом того, что без системных стимулов «электрический бум» 2024–2025 годов останется лишь яркой страницей в истории украинского авторынка.
В целом февраль 2026 продемонстрировал новую реальность в полный рост: импорт почти остановился, внутренние запасы исчерпываются, а спрос либо ждёт новых правил игры — либо откладывается до лучших времён. Настоящую картину восстановленного рынка мы увидим не раньше марта-апреля 2026 года.
Рынок электромобилей — итоги февраля 2026
Февраль 2026 года стал месяцем глубокой коррекции рынка легковых электромобилей. Основная причина — восстановление уплаты НДС на импорт с 1 января, что привело к аномальному пику регистраций в декабре 2025-го и последующему исчерпанию «сдвинутого» спроса.
Статистические показатели:
- Внутренние перепродажи: 1 916 сделок. Показатели упали на −47,4% M-M и на −31,9% Y-Y.
- Импорт подержанных: 803 ед. Стремительное падение: −43,2% M-M и −79,2% Y-Y.
- Новые: 135 ед. Наиболее уязвимый сегмент: −84,6% M-M и −79,4% Y-Y.
Рыночные условия изменились окончательно: рост стоимости импорта из-за налоговой нагрузки вынудил покупателей либо переориентироваться на внутренний рынок, либо отложить покупку.
Февральское просадание внутреннего рынка одновременно подтвердило: декабрьский ажиотаж не носил спекулятивного характера. Если бы покупатели планировали «перекидку» на НДС-разнице — сейчас мы бы видели рост вторичного рынка. Видим обратное, а значит — 99%, если не все 100% прошлогодних электромобилей куплены для личного использования.
Эпоха нулевого НДС официально ушла в прошлое. Возврат НДС просто «приглушил» импорт до уровня 2021 — начала 2022 года. Проиграли граждане, не получившие никакой государственной поддержки для перехода на электротранспорт. Проиграло и государство, утратившее бенефит в виде обновления автопарка современными и экологичными автомобилями. Линейный расчёт миллиардов от НДС превратился в умножение нуля на громкие идеи — что и доказывает свежая статистика.