Європейський Союз надасть 75 млн євро на відновлення укриття Чорнобильської АЕС

Європейський Союз спрямує 75 млн євро грантової допомоги на відновлення Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської атомної електростанції.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що кошти спрямують на відновлення захисної споруди над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС, яка зазнала пошкоджень внаслідок російських атак.

Перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль подякував Європейському Союзу та президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за рішення підтримати відновлення об’єкта та зміцнення ядерної безпеки.

"Цей внесок є важливим кроком для відновлення захисної споруди над зруйнованим енергоблоком та посилення ядерної безпеки України та всієї Європи. Відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури, підвищення стійкості енергосистеми та забезпечення надійного енергопостачання залишаються серед наших пріоритетів", – наголосив Шмигаль.

Раніше Норвегія оголосила про додатковий внесок у розмірі 100 млн норвезьких крон (близько 10 млн доларів США) на відновлення Нового безпечного конфайнменту (НБК) Чорнобильської АЕС.

Росіяни завдали удару по саркофагу ЧАЕС

Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив 14 лютого 2025 року в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС.

Внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень. Представники МАГАТЕ підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.

Протягом 10 діб тривала пожежа, яку вдалося приборкати завдяки виключним зусиллям працівників ДСНС та ЧАЕС.

Будівництво нового безпечного конфайнменту вартістю 1,5 мільярда євро, що складається з двох подвійних арок, завершили у 2017 році. Конструкція накрила саркофаг радянських часів, встановлений над четвертим реактором Чорнобильської АЕС, де у 1986 році сталася аварія.

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку веде переговори з міжнародними партнерами щодо залучення близько €500 млн ($585 млн) на ремонт нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС.