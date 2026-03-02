Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

--0,11

EUR

50,87

--0,16

Готівковий курс:

USD

43,23

43,12

EUR

51,30

51,10

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Авто
Дата публікації

Авто з США vs Європи: плюси, мінуси та реальні витрати для українців

автомобілі, авторинок
Авто з США чи Європи: що вигідніше купувати українцям у 2026 році / Freepik

Питання «де купити дешевше» здається простим лише на перший погляд, і точно не закінчується на низькій ціні. Річ у тому, що за початковою ціною стоять логістика, розмитнення, ремонт і адаптація. І саме вони визначають реальну вигоду.

Ринок вживаних автомобілів в Україні давно поділився на два великі табори: прихильники американських аукціонів і ті, хто обирає перевірені європейські варіанти. Читайте на Delo.ua, чим реально відрізняються авто зі США та Європи, скільки насправді коштує кожен варіант з урахуванням усіх витрат та для кого який ринок підходить більше.

Чому американські авто дешевші

Головна причина у принципово іншій економіці ринку. В США автомобіль по суті — це витратний матеріал. Висока конкуренція, величезні обсяги виробництва та розвинений аукціонний ринок формують ціни, які навіть з урахуванням курсу долара можуть бути на 20–40% нижчими, ніж на аналогічний автомобіль в Україні.

Американські аукціони (як-то Copart та Manheim) пропонують буквально будь-яку модель у будь-якій комплектації. Від економічних седанів до потужних пікапів і сімейних мінівенів. При цьому в США всі дані про ДТП та технічне обслуговування заносяться в єдину базу: це суттєва перевага з точки зору прозорості історії автомобіля.

Європейський ринок влаштований інакше. Ціни тут вищі, конкуренція менш інтенсивна, а дилери рідко пропонують знижки. Різниця з українським ринком для популярних моделей може бути мінімальною або взагалі відсутньою.

Реальні витрати: що входить у фінальну ціну

Початкова ціна – лише частина рівняння. Щоб порівняти обидва ринки чесно, потрібно рахувати всі витрати:

Стаття витрат Авто зі США Авто з Європи
Початкова ціна На 20–40% нижча Вища, часто близька до українського ринку
Доставка $1 000–2 500 $300–1 000
Термін доставки 6–12 тижнів 1–3 тижні
Розмитнення За єдиною формулою Аналогічно, незначні переваги зони вільної торгівлі
Стан автомобіля Часто з пошкодженнями Як правило, без серйозних пошкоджень
Ремонт після купівлі Потрібен у більшості випадків Мінімальний або не потрібен
Адаптація Фари, бампери, спідометр у милях, мультимедіа Не потрібна

Навіть з урахуванням вищих транспортних витрат загальна економія на автівці з Америки може становити від $2 000 до $10 000 порівняно з аналогічним автомобілем з Європи. Але лише за умови правильного прорахунку всіх статей витрат до покупки.

Плюси і мінуси кожного ринку

Авто з Америки має очевидні переваги: ширший вибір моделей і комплектацій, нижча початкова ціна, прозора історія обслуговування. Такі автомобілі часто мають також потужніший двигун, ширший кузов та більший об'єм салону, що робить їх привабливими для сімейного використання та довгих поїздок.

Але є і суттєві нюанси:

  • більшість авто із США з американських аукціонів мають пошкодження різного ступеня тяжкості: потрібен час і гроші на відновлення;
  • довга доставка: 6–12 тижнів від моменту купівлі до отримання;
  • технічні відмінності від європейської версії: інші фари та бампери, спідометр у милях, мультимедіа може не підтримувати українську мову і все це потребує додаткової адаптації та витрат.

Авто з Європи — це передусім стан і швидкість. Машини, як правило, без серйозних пошкоджень, вже адаптовані під європейські стандарти та не потребують додаткової сертифікації. 

Термін доставки – 1–3 тижні. Проте за це доводиться платити помітно вищу ціну, вибір популярних моделей обмеженіший, а проблема скрученого пробігу в Європі трапляється значно частіше, ніж у США.

Для кого який ринок підходить

Вибір між США та Європою багато в чому залежить від конкретної ситуації та пріоритетів покупця. 

  • Якщо важлива максимальна економія і є готовність займатися відновленням авто — купити авто з Америки на аукціоні дає реальну вигоду до 37% порівняно з аналогічним варіантом в Україні.
  • Якщо потрібне авто «сісти і поїхати» без додаткових вкладень у ремонт та адаптацію — Європа більше підходить, попри вищу ціну.
  • Якщо шукаєте конкретну модель із широким вибором комплектацій, авто із США виграє беззаперечно. Для рідкісних колекційних екземплярів або вузькоспеціалізованих авто варто розглянути Європу.
  • Якщо бюджет обмежений і кожна гривня на рахунку – рахуйте фінальну ціну з урахуванням ремонту, а не лише вартість на аукціоні.

Незалежно від обраного ринку, є кілька правил, які допоможуть уникнути неприємних сюрпризів. Вивчіть ринок заздалегідь — порівняйте вартість конкретної моделі на різних майданчиках, а не орієнтуйтеся на одне джерело. І обирайте надійного партнера для оформлення та логістики: помилки на цьому етапі можуть обійтися дорожче за різницю в ціні між ринками.