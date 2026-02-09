Авто з аукціонів США: коли це вигідно, а коли — ризик

Серед українців, які купують вживані автомобілі, близько 25% обирають авто, ввезені з-за кордону, користуючись послугами компаній, що спеціалізуються на підборі та доставці таких машин. Середній вік цих автомобілів становить понад 5 років, а більше як половину (52%) — складають електромобілі.

Про ключові переваги та ризики купівлі авто на закордонних аукціонах, а також на що варто звернути увагу під час покупки, читайте в матеріалі Delo.ua.

Великий попит і конкуренція серед компаній

За даними УкрАвтопрому, у 2025 році українці придбали майже 61,6 тис. вживаних легкових автомобілів зі США. Це становить близько 22% від усіх вперше зареєстрованих вживаних авто. Порівняно з 2024 роком, попит на американські машини зріс на 48%.

Немає точної статистики щодо того, скільки компаній в Україні займається підбором і доставкою авто із-за кордону, адже ця ніша доволі фрагментована: багато фірм працюють у форматі малого або середнього бізнесу без централізованого реєстру. Однак, за даними Ukrainian Business Award, в країні є 15 найсильніших гравців ринку.

На сайтах таких компаній клієнт самостійно визначає марку, модель, колір, рік випуску, пробіг та бюджет автомобіля. Після цього фірма підбирає кілька варіантів, що відповідають зазначеним критеріям, і пропонує їх для вибору. Хоча більшість авто доставляється зі США, попит серед українців є також на машини з Канади, Європи та Азії.

Які основні переваги купівлі авто на аукціоні

Головна перевага купівлі авто на американському чи канадському аукціоні — це прозора історія автомобіля, зазначає керівник відділу доставки компанії Boss Auto Віктор Жулінський. За його словами, під час проведення процедури покупець отримує доступ до детальних звітів: пробіг, страхові випадки, сервісна історія та кількість власників, додає він.

"Це дозволяє приймати рішення на основі фактів, а не лише візуального огляду, що автоматично мінімізує ризики і дає змогу вибрати доглянуте авто. Ще один важливий фактор — формування вартості. Автомобілі з аукціонів часто обходяться дешевше, ніж аналоги на локальному ринку", — каже Жулінський.

Близько 90% авто з аукціонів ушкоджені менше, ніж їх аналоги в Україні. Фото: Freepik

Він додає, що митні платежі в такому разі розраховуються від фактичної ціни продажу, а не від середньоринкової вартості, що дозволяє зменшити фінальний бюджет покупки.

"Близько 90% автомобілів, придбаних на аукціонах, мають значно менші пошкодження, ніж аналогічні варіанти на українському ринку, які продаються за близькими цінами до авто, доставленого для клієнта", — підкреслює він.

У разі, якщо клієнт замовляє ремонт у компанії, до загального бюджету додається вартість запчастин і транспортування. При цьому фінальна сума ремонту може значно змінюватися залежно від типу та обсягу пошкоджень.

Головні ризики при купівлі такої машини

Віктор Жулінський розповідає, що за умови ретельної перевірки та правильної оцінки автомобіля ризики можна звести до мінімуму. За його словами, найчастіше проблеми з’являються тоді, коли очікування клієнта не відповідають бюджету.

"Важливо підходити до вибору раціонально та сприймати незначні дефекти як природну частину процесу, якщо вони не впливають на безпеку та ресурс авто. Щодо технічних нюансів — Так, вони існують, якщо авто від дилера, "перекупа" або різного роду рентні авто (оренда, шерінг, таксі тощо)", — пояснює Жулінський.

Він додає, що Boss Auto та інші компанії, які професійно займаються підбором автомобілів, принципово уникають таких варіантів. За його словами, це пов’язано з високими ризиками — від купівлі авто із сумнівною історією експлуатації до машин із повністю невідомим сервісним минулим.

Керівник відділу доставки Boss Auto також наводить приклади, коли клієнти свідомо обирають автомобілі з технічними несправностями — проблемами з ходовою частиною, коробкою передач, двигуном або суміжними агрегатами. Водночас такі авто не мають серйозних кузовних пошкоджень і залишаються структурно цілими.

За його словами, у багатьох випадках це більш раціональне рішення: автомобіль не потребує дорогих кузовних робіт, а усунення технічних несправностей часто обходиться дешевше та прогнозованіше, ніж відновлення після серйозних ДТП.

"Натомість, автомобілі після сильних ударів дійсно можуть спричинити додаткові витрати, тому тут важливо тверезо оцінювати доцільність покупки і розуміти найпростіший принцип: сильний удар = ризики", — підкреслює експерт.

Чи можуть виникнути юридичні проблеми при оформленні авто

Віктор Жулінський зауважує, що юридичні питання та оформлення документів зазвичай не створюють труднощів для клієнта, якщо він працює з компанією повного циклу, яка супроводжує угоду від підбору до передачі готового автомобіля.

"В таких ситуаціях компанія спирається на власні юридичний, логістичний та брокерський відділи, що дозволяє повністю контролювати фізичне переміщення й документальний супровід кожного автомобіля", — стверджує Жулінський.

Також він звертає увагу на те, що, якщо раніше авто з американських аукціонів часто сприймалися як "кіт у мішку", то сьогодні завдяки відкритим базам даних покупець отримує зрозумілу історію транспортного засобу.

"Насамперед варто аналізувати історію автомобіля: стан документів, сервісні записи, страхові випадки, попередні пошкодження та регулярність технічного обслуговування", — каже експерт.

За його словами, багато популярних моделей за умови правильного обслуговування мають високий ресурс і надійність. Натомість порушення регламентів або використання неякісних матеріалів часто призводять до додаткових витрат на ремонт у найближчому майбутньому.

Скільки можна заощадити в різних цінових сегментах

Віктор Жулінський розповідає, що розмір економії значною мірою залежить від цінового сегмента автомобіля. За його словами, у категорії від 40 тисяч доларів різниця між українським ринком і купівлею через аукціон може сягати 8-10 тисяч доларів і більше.

"У бюджетнішому сегменті — до $20 тис. — фінальна вартість інколи наближається до локальних пропозицій. Проте навіть у таких випадках покупець часто отримує автомобіль із кращою комплектацією, меншим пробігом та підтвердженою історією, що вже відіграє на додану вартість", — вказує він.

Керівник відділу доставки Boss Auto наголошує, що сьогодні дедалі більше клієнтів звертають увагу не лише на ціну, а й на загальний стан автомобіля. За його словами, надійне авто з невеликим пробігом — це фактично інвестиція у довгострокову економію на ремонтах та обслуговуванні.

У бюджетнішому сегменті фінальна вартість інколи наближається до локальних пропозицій. Фото: Freepik

Водночас він додає, що у своїй практиці фіксував випадки, коли різниця між вартістю автомобіля з-за кордону та аналогічною пропозицією на українському ринку сягала близько $50 тис.

"Йдеться про Porsche Cayenne Coupe GTS 2024 року — автомобіль обійшовся клієнту у $125 тис. доларів “під ключ”, включно з ремонтом, проходженням ТО та реєстрацією. Для порівняння, аналогічні моделі на ринку України стартували від $165 тис., причому це були автомобілі на рік старші", — згадує Жулінський.

Він також наводить приклад клієнта, який придбав Mercedes-Benz GLS Maybach 600 2022 року за $112 тис. У той же час подібний автомобіль на українському ринку коштував близько $165 тис., а ідентичний варіант — приблизно $180 тис. При цьому в Україні доступні всього три такі пропозиції.

Витрати "під ключ": від порту до реєстрації

Audi Q3 2022 року з пробігом близько 50 тис. км на сайті компанії Atlantic Express Corp. пропонується за $20 400. Для порівняння, на українському маркетплейсі RST аналогічна модель, але на рік старша та з удвічі більшим пробігом, коштує близько $28 тис. уже після розмитнення.

Водночас доставка автомобіля зі США до українського порту в середньому коштує $1500–3000. Додатково сплачуються ввізне мито у розмірі 10%, ПДВ — 20%, а також збір до Пенсійного фонду.

У підсумку митні та логістичні витрати додають до вартості цього автомобіля близько $7000–8000, однак остаточна сума напряму залежить від ціни авто, його типу та технічних характеристик.

