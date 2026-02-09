Авто с аукционов США: когда это выгодно, а когда — риск

Среди украинцев, покупающих подержанные автомобили, около 25% выбирают авто, ввезенные из-за рубежа, пользуясь услугами компаний, специализирующихся на подборе и доставке таких машин. Средний возраст этих автомобилей составляет более 5 лет, а свыше половины (52%) составляют электромобили.

О ключевых преимуществах и рисках покупки авто на зарубежных аукционах, а также на что стоит обратить внимание при покупке, читайте в материале Delo.ua.

Большой спрос и конкуренция среди компаний

По данным УкрАвтопрома , в 2025 году украинцы приобрели почти 61,6 тыс. подержанных легковых автомобилей из США. Это составляет около 22% от всех впервые зарегистрированных подержанных автомобилей. По сравнению с 2024 годом спрос на американские машины вырос на 48%.

Нет точной статистики относительно того, сколько компаний в Украине занимается подбором и доставкой авто из-за рубежа, ведь эта ниша достаточно фрагментирована: многие фирмы работают в формате малого или среднего бизнеса без централизованного реестра. Однако, по данным Ukrainian Business Award, в стране насчитывается 15 сильнейших игроков рынка.

На сайтах таких компаний клиент самостоятельно определяет марку, модель, цвет, год выпуска, пробег и бюджет автомобиля. После этого фирма подбирает несколько вариантов, удовлетворяющих указанным критериям, и предлагает их для выбора. Хотя большинство авто доставляется из США, спрос среди украинцев также на машины из Канады, Европы и Азии.

Какие основные преимущества покупки авто на аукционе

Главное преимущество покупки авто на американском или канадском аукционе — это прозрачная история автомобиля, отмечает руководитель отдела доставки компании Boss Auto Виктор Жулинский . По его словам, при проведении процедуры покупатель получает доступ к подробным отчетам: пробег, страховые случаи, сервисная история и количество владельцев, добавляет он.

"Это позволяет принимать решения на основе фактов, а не только визуального обзора, автоматически минимизирующего риски и позволяющего выбрать ухоженное авто. Еще один важный фактор — формирование стоимости. Автомобили с аукционов часто обходятся дешевле, чем аналоги на локальном рынке", — говорит Жулинский.

Около 90% автомобилей с аукционов повреждены меньше, чем их аналоги в Украине. Фото: Freepik

Он добавляет, что таможенные платежи в таком случае рассчитываются от фактической цены продажи, а не от среднерыночной стоимости, что позволяет снизить финальный бюджет покупки.

"Около 90% автомобилей, приобретенных на аукционах, имеют значительно меньше повреждений, чем аналогичные варианты на украинском рынке, которые продаются по близким ценам к авто, доставленному для клиента", — подчеркивает он.

В случае, если клиент заказывает ремонт у компании, в общий бюджет добавляется стоимость запчастей и транспортировки. При этом финальная сумма ремонта может существенно изменяться в зависимости от типа и объема повреждений.

Главные риски при покупке такой машины

Виктор Жулинский рассказывает, что при тщательной проверке и правильной оценке автомобиля риски можно свести к минимуму. По его словам, чаще всего проблемы возникают тогда, когда ожидания клиента не соответствуют бюджету.

"Важно подходить к выбору рационально и воспринимать незначительные дефекты как естественную часть процесса, если они не влияют на безопасность и ресурс авто. Относительно технических нюансов — Да, они существуют, если авто от дилера, "перекупа" или разного рода рентные авто (аренда, шеринг, такси и т.д.)", — объясняет Жулинский.

Он добавляет, что Boss Auto и другие компании, профессионально занимающиеся подбором автомобилей, принципиально избегают таких вариантов. По его словам, это связано с высокими рисками — от покупки авто с сомнительной историей эксплуатации до машин с полностью неизвестным сервисным прошлым.

Руководитель отдела доставки Boss Auto также приводит примеры, когда клиенты сознательно выбирают автомобили с техническими неисправностями — проблемами с ходовой частью, коробкой передач, двигателем или смежными агрегатами. В то же время такие автомобили не имеют серьезных кузовных повреждений и остаются структурно целыми.

По его словам, во многих случаях это более рациональное решение: автомобиль не нуждается в дорогостоящих кузовных работах, а устранение технических неисправностей часто обходится дешевле и более прогнозируемо, чем восстановление после серьезных ДТП.

"Вместо этого автомобили после сильных ударов действительно могут вызвать дополнительные расходы, поэтому здесь важно трезво оценивать целесообразность покупки и понимать самый простой принцип: сильный удар = риски", — подчеркивает эксперт.

Могут ли возникнуть юридические проблемы при оформлении авто

Виктор Жулинский отмечает, что юридические вопросы и оформление документов обычно не создают трудностей для клиента, если он работает с компанией полного цикла, сопровождающей сделку от подбора до передачи готового автомобиля.

"В таких ситуациях компания опирается на собственные юридические, логистические и брокерские отделы, что позволяет полностью контролировать физическое перемещение и документальное сопровождение каждого автомобиля", — утверждает Жулинский.

Также он обращает внимание на то, что если раньше авто с американских аукционов часто воспринимались как "кот в мешке", то сегодня благодаря открытым базам данных покупатель получает понятную историю транспортного средства.

"Прежде всего, стоит анализировать историю автомобиля: состояние документов, сервисные записи, страховые случаи, предварительные повреждения и регулярность технического обслуживания", — говорит эксперт.

По его словам, многие популярные модели при правильном обслуживании обладают высоким ресурсом и надежностью. Нарушение регламентов или использование некачественных материалов часто приводят к дополнительным затратам на ремонт в ближайшем будущем.

Сколько можно сэкономить в разных ценовых сегментах

Виктор Жулинский рассказывает, что размер экономии во многом зависит от ценового сегмента автомобиля. По его словам, в категории от 40 тысяч долларов разница между украинским рынком и покупкой через аукцион может достигать 8-10 тысяч долларов и больше.

"В более бюджетном сегменте — до $20 тыс. — финальная стоимость иногда приближается к локальным предложениям. Однако даже в таких случаях покупатель часто получает автомобиль с лучшей комплектацией, меньшим пробегом и подтвержденной историей, которая уже играет добавленную стоимость", — указывает он.

Руководитель отдела доставки Boss Auto отмечает, что сегодня все больше клиентов обращают внимание не только на цену, но и общее состояние автомобиля. По его словам, надежный автомобиль с небольшим пробегом — это фактически инвестиция в долгосрочную экономию на ремонтах и обслуживании.

В более бюджетном сегменте финальная стоимость иногда приближается к локальным предложениям. Фото: Freepik

В то же время он добавляет, что в своей практике фиксировал случаи, когда разница между стоимостью автомобиля из-за границы и аналогичным предложением на украинском рынке достигала около $50 тыс.

"Речь идет о Porsche Cayenne Coupe GTS 2024 года - автомобиль обошелся клиенту в $125 тыс. долларов "под ключ", включая ремонт, прохождение ТО и регистрацию. Для сравнения, аналогичные модели на рынке Украины стартовали от $165 тыс., причем это были автомобили на год старше", — вспоминает Жулинский.

Он также приводит пример клиента, который приобрел Mercedes-Benz GLS Maybach 600 2022 за $112 тыс. В то же время подобный автомобиль на украинском рынке стоил около $165 тыс., а идентичный вариант — примерно $180 тыс. При этом в Украине доступны всего три таких предложения.

Расходы "под ключ": от порта до регистрации

Audi Q3 2022 с пробегом около 50 тыс. км на сайте компании Atlantic Express Corp. предлагается за $20 400. Для сравнения, на украинском маркетплейсе RST аналогичная модель, но на год старше и с вдвое большим пробегом, стоит около $28 тыс. уже после растаможки.

В то же время, доставка автомобиля из США в украинский порт в среднем стоит $1500–3000. Дополнительно уплачиваются ввозная пошлина в размере 10%, НДС — 20%, а также сбор в Пенсионный фонд.

В итоге таможенные и логистические расходы добавляют в стоимость этого автомобиля около $7000–8000, однако окончательная сумма напрямую зависит от цены авто, его типа и технических характеристик.

