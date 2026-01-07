Запланована подія 2

Китайские авто заняли более половины рынка новых машин в Украине: что стало драйвером и чего ждать в 2026 году

Китайские авто, Электромобили
Фото: Freepik

Китайские автомобили в 2025 году резко усилили свои позиции на украинском рынке новых автомобилей. По итогам года их доля достигла более 50%, а ключевым драйвером роста стали электромобили, массово импортировавшиеся из Китая накануне завершения налоговых льгот. Об этом в комментарии Delo.ua рассказали автоэксперты.

Электромобили разогнали авторынок Украины

Исполнительный директор ассоциации "Укравтопром" Георгий Овсянников объясняет, что рост продаж китайских автомобилей напрямую связан с общей электромобильной волной в Украине.

"Причиной увеличения продаж китайских авто является общая тенденция роста спроса на электромобили. Именно за счет электромобилей китайский автопром уверенно продвигается на внешних рынках, в том числе и в Украине", — отмечает Овсянников.

Дополнительным стимулом стало завершение действия льгот по НДС на электромобили, что заставило покупателей ускорить решение о покупке до конца года. В результате, по данным "Укравтопрома", в 2025 году электромобили заняли более 28% рынка новых легковых автомобилей против 14,5% в 2024 году.

Из 23 тысяч проданных новых электромобилей в 2025 году 21,7 тысяч были импортированы именно из Китая.

Почему китайские авто оказались более выгодными

По словам Георгия Овсянникова, популярность китайских электрокаров объясняется сочетанием доступной цены и современных технологий, предлагаемых ими даже в бюджетных моделях. В частности, китайский автопроизводитель BYD в 2025 году стал крупнейшим в мире производителем электрокаров, сдвинув американскую компанию Tesla Илона Маска.

Директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting Олег Омельницкий добавляет, что в декабре 2025 года доля автомобилей из Китая на украинском рынке новых машин достигла 51%.

Он отмечает, что решающую роль сыграли сразу несколько факторов: льготы на электромобили в Украине, субсидии внутри Китая и лояльная экспортная политика.

"Субсидии на внутреннем рынке Китая сделали цены на электромобили одними из самых низких в мире. А большие объемы производства снизили себестоимость",  объясняет эксперт.

Отдельно Омельницкий обращает внимание на роль так называемых "серых" дилеров, массово завозивших в Украину авто без сервисной инфраструктуры, салонов и полной налоговой нагрузки, что еще больше снижало конечную цену для покупателя.

Что будет с рынком в 2026 году

Эксперты сходятся во мнении, что повторения ажиотажа в 2025 году ждать не стоит. Георгий Овсянников прогнозирует охлаждение рынка из-за роста цен:

"Такого ажиотажного спроса на электромобили, как в 2025 году, в ближайшем будущем мы вряд ли увидим. Рост цен охладит рынок электромобилей",  уточняет он.

В то же время он отмечает, что китайские бренды и дальше будут доминировать в сегменте новых электрокаров.

Олег Омельницкий ожидает частичный откат доли китайских авто из-за отмены НДС-льгот и смены политики в самом Китае, но без резкого обвала: "Китайские авто никуда не исчезнут и будут и дальше вытеснять европейских и японских конкурентов".

Напомним, как изменился рынок подержанных автомобилей в Украине в 2025 году.

Автор:
Алик Сахно