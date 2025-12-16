Как изменился рынок подержанных авто в Украине в 2025 году

В 2025 году рынок б/у автомобилей показал активный рост как в количественном, так и в денежном измерении. Подержанные легковушки и электромобили играют ключевую роль в удовлетворении спроса населения на доступный и современный транспорт, а импортный сегмент оказывает значительное влияние на поступление от пошлин в государственный бюджет.

О том, как развивался рынок подержанных автомобилей в 2025 году и чего ждать в 2026-м, читайте в материале Delo.ua .

Общий объем рынка и финансовые показатели

По итогам года спрос на импортные автомобили с пробегом вырос примерно на 60% по сравнению с 2024 годом. Самым активным периодом стал осенний рост, когда ежемесячные объемы импорта машин достигли рекордных показателей.

За первое полугодие 2025 года общая сумма импорта легковых автомобилей, включая новые и подержанные, составила 2,55 миллиарда долларов, что на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Электромобили составляли почти треть всего импорта, значительная часть из которых б/у.

Всего за год в Украину ввезли более 230 тысяч подержанных легковых автомобилей, что на 12% больше, чем в 2024 году. Повышенный спрос на доступные и электрифицированные автомобили объясняет активный рост финансовых объемов рынка.

Динамика импорта по месяцам

Рынок развивался динамично: после относительно сдержанного начала года объемы импорта ежемесячно росли. В частности:

Январь: 14,5 тыс. авто

Февраль: 17,7 тыс. авто

Март: 20 тыс. авто

Апрель: 21,2 тыс. авто

Май: 22,5 тыс. авто

Сентябрь: 23,3 тыс. авто

Октябрь: 26,1 тыс. авто (годовой максимум)

Ноябрь: 23,5 тыс. авто (–10% к октябрю, +60% к ноябрю 2024 года)

Для сравнения, в ноябре 2024 года украинцы зарегистрировали только около 14,7 тысячи подержанных авто. Наибольший спрос наблюдался в следующих регионах:

Львовской,

Киевской,

Днепропетровской,

Одесский

Винницкой области.

Эти регионы отличаются развитой логистикой, близостью к границе с ЕС, кроме Днепропетровщины, и достаточно высокой покупательной способностью населения в пределах страны.

Популярные модели и тенденции

Среди самых популярных моделей преобладали Volkswagen Golf, Renault Megane, Skoda Octavia, Volkswagen Tiguan и Ford Focus.

Особый тренд — активный рост импорта электромобилей, доля которых в некоторые месяцы достигала 30–32% всего импорта. Самые популярные модели электрокаров: Tesla Model 3, Tesla Model Y и Nissan Leaf.

Средний возраст импортируемых автомобилей составил 8-9 лет, что несколько меньше, чем в предыдущие годы.

Ценовая динамика по сегментам

По оценкам экспертов, 2025 продемонстрировал поляризацию рынка: технологические и экономные авто дорожают, классика — дешевеет.

Дизельные автомобили подешевели по медианной цене $7 900 до $7 000, а авто с газобаллонным оборудованием снизились с $3 700 до $3 000. Эти сегменты стали самыми доступными для покупателей.

Бензиновые авто остаются стабильным сегментом, медианная цена колебалась от $6 000 до $6 650 в течение года, что поддерживает их популярность из-за предполагаемых затрат на эксплуатацию.

Гибриды продемонстрировали значительные колебания: с $16 500 в начале года до $20 000 осенью, а к концу года медианная цена снизилась до $19 100. Это отчасти объясняется небольшим объемом рынка (около 2%).

Электромобили дорожали с $15 800 весной до $17 000 в ноябре из-за ожидаемого возврата НДС на импорт электрокаров в 2026 году.

Аналитики выделяют несколько ключевых причин активизации рынка: ограниченное предложение новых автомобилей и высокие цены в салонах, стабилизация курса гривны, налоговые льготы для электромобилей и стремление потребителей обновить автопарк за минимально возможный бюджет.

Импорт грузовых автомобилей также растет

За январь-ноябрь 2025 года Украина ввезла грузовики на сумму $897,2 млн, что на 7,5% больше, чем в 2024 году. Основные поставщики – Польша, Франция и США. Экспорт грузовых автомобилей был незначительным — около 6 млн долларов, преимущественно в Турцию, Румынию и Молдову.

