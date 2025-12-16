Запланована подія 2

Як змінився ринок уживаних авто в Україні у 2025 році

авто з пробігом, вживані авто
Попит на імпортні авто зріс більше ніж у половину. Фото: Freepik

У 2025 році ринок вживаних автомобілів показав активне зростання як у кількісному, так і в грошовому вимірі. Вживані легковики та електромобілі відіграють ключову роль у задоволенні попиту населення на доступний і сучасний транспорт, а імпортний сегмент значно впливає на митні надходження до державного бюджету.

Про те, як розвивався ринок вживаних авто у 2025 році та чого очікувати у 2026-му, читайте в матеріалі Delo.ua.

Загальний обсяг ринку та фінансові показники

За підсумками року попит на імпортні авто з пробігом зріс приблизно на 60% порівняно з 2024 роком. Найактивнішим періодом стало осіннє зростання, коли щомісячні обсяги імпорту машин досягли рекордних показників.

За перше півріччя 2025 року загальна сума імпорту легкових автомобілів, включно з новими та вживаними, склала 2,55 мільярда доларів, що на 12,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Електромобілі становили майже третину всього імпорту, значна частина з яких була вживаною.

Загалом за рік в Україну ввезли понад 230 тисяч вживаних легковиків, що на 12% більше, ніж у 2024 році. Підвищений попит на доступні та електрифіковані автомобілі пояснює активне зростання фінансових обсягів ринку.

Динаміка імпорту по місяцях

Ринок розвивався динамічно: після відносно стриманого початку року обсяги імпорту щомісяця зростали. Зокрема:

  • Січень: 14,5 тис. авто
  • Лютий: 17,7 тис. авто
  • Березень: 20 тис. авто
  • Квітень: 21,2 тис. авто
  • Травень: 22,5 тис. авто
  • Вересень: 23,3 тис. авто
  • Жовтень: 26,1 тис. авто (річний максимум)
  • Листопад: 23,5 тис. авто (–10% до жовтня, +60% до листопада 2024 року)

Для порівняння, у листопаді 2024 року українці зареєстрували лише близько 14,7 тисячі уживаних авто. Найбільший попит спостерігався в наступних регіонах: 

  • Львівській, 
  • Київській, 
  • Дніпропетровській, 
  • Одеській 
  • Вінницькій областях. 

Ці регіони відзначаються розвиненою логістикою, близькістю до кордону з ЄС, крім Дніпропетровщини, та доволі високою купівельною спроможністю населення в межах країни.

Популярні моделі та тенденції

Серед моделей, які мали найбільший попит, переважали Volkswagen Golf, Renault Megane, Skoda Octavia, Volkswagen Tiguan та Ford Focus.

Особливий тренд — активний ріст імпорту електромобілів, частка яких у деякі місяці сягала 30–32% всього імпорту. Найпопулярніші моделі електрокарів: Tesla Model 3, Tesla Model Y та Nissan Leaf. 

Середній вік імпортованих автомобілів становив 8–9 років, що трохи менше, ніж у попередні роки.

Цінова динаміка за сегментами

За оцінками експертів, 2025 рік продемонстрував поляризацію ринку: технологічні та економічні авто дорожчають, класика — дешевшає.

  • Дизельні автомобілі подешевшали з медіанної ціни $7 900 до $7 000, а авто з газобалонним обладнанням знизилися з $3 700 до $3 000. Ці сегменти стали найдоступнішими для покупців.
  • Бензинові авто залишаються стабільним сегментом, медіанна ціна коливалася від $6 000 до $6 650 протягом року, що підтримує їхню популярність через передбачувані витрати на експлуатацію.
  • Гібриди продемонстрували значні коливання: з $16 500 на початку року до $20 000 восени, а до кінця року медіанна ціна знизилася до $19 100. Це частково пояснюється невеликим обсягом ринку (близько 2%).
  • Електромобілі дорожчали з $15 800 навесні до $17 000 у листопаді через очікуване повернення ПДВ на імпорт електрокарів у 2026 році.

Аналітики виділяють кілька ключових причин активізації ринку: обмежена пропозиція нових авто та високі ціни в салонах, стабілізація курсу гривні, податкові пільги для електромобілів та прагнення споживачів оновити автопарк за мінімально можливий бюджет.

Імпорт вантажних автомобілів також росте

За січень–листопад 2025 року Україна ввезла вантажівки на суму $897,2 млн, що на 7,5% більше, ніж у 2024 році. Основні постачальники — Польща, Франція та США. Експорт вантажних авто був незначним — близько 6 млн доларів, переважно до Туреччини, Румунії та Молдови.

Нагадаємо, як протягом року в України змінювалася інфраструктура для електромобілів.