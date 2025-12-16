- Категорія
Як змінився ринок уживаних авто в Україні у 2025 році
У 2025 році ринок вживаних автомобілів показав активне зростання як у кількісному, так і в грошовому вимірі. Вживані легковики та електромобілі відіграють ключову роль у задоволенні попиту населення на доступний і сучасний транспорт, а імпортний сегмент значно впливає на митні надходження до державного бюджету.
Про те, як розвивався ринок вживаних авто у 2025 році та чого очікувати у 2026-му, читайте в матеріалі Delo.ua.
Загальний обсяг ринку та фінансові показники
За підсумками року попит на імпортні авто з пробігом зріс приблизно на 60% порівняно з 2024 роком. Найактивнішим періодом стало осіннє зростання, коли щомісячні обсяги імпорту машин досягли рекордних показників.
За перше півріччя 2025 року загальна сума імпорту легкових автомобілів, включно з новими та вживаними, склала 2,55 мільярда доларів, що на 12,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Електромобілі становили майже третину всього імпорту, значна частина з яких була вживаною.
Загалом за рік в Україну ввезли понад 230 тисяч вживаних легковиків, що на 12% більше, ніж у 2024 році. Підвищений попит на доступні та електрифіковані автомобілі пояснює активне зростання фінансових обсягів ринку.
Динаміка імпорту по місяцях
Ринок розвивався динамічно: після відносно стриманого початку року обсяги імпорту щомісяця зростали. Зокрема:
- Січень: 14,5 тис. авто
- Лютий: 17,7 тис. авто
- Березень: 20 тис. авто
- Квітень: 21,2 тис. авто
- Травень: 22,5 тис. авто
- Вересень: 23,3 тис. авто
- Жовтень: 26,1 тис. авто (річний максимум)
- Листопад: 23,5 тис. авто (–10% до жовтня, +60% до листопада 2024 року)
Для порівняння, у листопаді 2024 року українці зареєстрували лише близько 14,7 тисячі уживаних авто. Найбільший попит спостерігався в наступних регіонах:
- Львівській,
- Київській,
- Дніпропетровській,
- Одеській
- Вінницькій областях.
Ці регіони відзначаються розвиненою логістикою, близькістю до кордону з ЄС, крім Дніпропетровщини, та доволі високою купівельною спроможністю населення в межах країни.
Популярні моделі та тенденції
Серед моделей, які мали найбільший попит, переважали Volkswagen Golf, Renault Megane, Skoda Octavia, Volkswagen Tiguan та Ford Focus.
Особливий тренд — активний ріст імпорту електромобілів, частка яких у деякі місяці сягала 30–32% всього імпорту. Найпопулярніші моделі електрокарів: Tesla Model 3, Tesla Model Y та Nissan Leaf.
Середній вік імпортованих автомобілів становив 8–9 років, що трохи менше, ніж у попередні роки.
Цінова динаміка за сегментами
За оцінками експертів, 2025 рік продемонстрував поляризацію ринку: технологічні та економічні авто дорожчають, класика — дешевшає.
- Дизельні автомобілі подешевшали з медіанної ціни $7 900 до $7 000, а авто з газобалонним обладнанням знизилися з $3 700 до $3 000. Ці сегменти стали найдоступнішими для покупців.
- Бензинові авто залишаються стабільним сегментом, медіанна ціна коливалася від $6 000 до $6 650 протягом року, що підтримує їхню популярність через передбачувані витрати на експлуатацію.
- Гібриди продемонстрували значні коливання: з $16 500 на початку року до $20 000 восени, а до кінця року медіанна ціна знизилася до $19 100. Це частково пояснюється невеликим обсягом ринку (близько 2%).
- Електромобілі дорожчали з $15 800 навесні до $17 000 у листопаді через очікуване повернення ПДВ на імпорт електрокарів у 2026 році.
Аналітики виділяють кілька ключових причин активізації ринку: обмежена пропозиція нових авто та високі ціни в салонах, стабілізація курсу гривні, податкові пільги для електромобілів та прагнення споживачів оновити автопарк за мінімально можливий бюджет.
Імпорт вантажних автомобілів також росте
За січень–листопад 2025 року Україна ввезла вантажівки на суму $897,2 млн, що на 7,5% більше, ніж у 2024 році. Основні постачальники — Польща, Франція та США. Експорт вантажних авто був незначним — близько 6 млн доларів, переважно до Туреччини, Румунії та Молдови.
Нагадаємо, як протягом року в України змінювалася інфраструктура для електромобілів.