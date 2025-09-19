Електромобілі та зарядні станції: як змінюється інфраструктура України у 2025 році

Попри війну та регулярні удари по енергетичній інфраструктурі, ринок електромобілів в Україні продовжує зростати. Разом із ним розвивається й мережа зарядних станцій — нині в країні працює близько 5 тисяч точок підзарядки. На цьому ринку вже сформувалася конкуренція, однак інноваційна галузь все ще стикається з низкою викликів, вирішення яких потребує уваги на державному рівні.

Як саме розвивається інфраструктура для електромобілів та які труднощі відчувають підприємці й автовласники — з’ясовувало Delo.ua.

Скільки в Україні працює зарядних станцій

У пресслужбі компанії YASNO наводять дані, що останні підрахунки кількости зарядних станцій в Україні проводилися ще у 2023 році, водночас актуальних даних на цей рік немає. Згідно з тим дослідженням, сукупна кількість зарядних станцій в Україні становила 5 тис., з них швидкісних – 20-25%.

"Найбільша кількість зарядних станцій розташовані у Києві та області, а також на Львівщині, Дніпропетровщині, Одещині та Харківщині. Це пов'язано з вищою щільністю населення, більшою кількістю електромобілів та розвиненою інфраструктурою, що включає торгові центри, АЗС та бізнес-центри, де розташовані ці станції", — повідомили в компанії.

Проте співвласник мережі електрозарядних станцій Flash Денис Косой називає меншу кількість працюючих зарядних станцій в Україні — приблизно 4 тисячі. З його словами, з них близько 1200 належать мережі EVA Chargers (колишній Autoenterprise), ще близько 800 — Ionity Ukraine. Далі йдуть Toka, Go To-U, Ecofactor — у кожної приблизно по 300 станцій.

"У нашої мережі Flash близько 125 станцій. Ще один гравець — YASNO, у них близько 100 станцій. Є також оператори з меншими мережами — по 20–50 станцій. Є різні типи станцій — повільні та DC-потужні. На ринку умовно вважають потужними ті, що від 80 кВт, адже є й слабші — на 20 чи 40 кВт", — зауважує Косой.

Крім цього, у пресслужбі YASNO додають, що активних обертів також набирають мережі АЗС OKKO та WOG, але який відсоток ринку вони контролюють, або планують зайняти, в компанії не уточнили.

Як війна вплинула на ринок зарядних станцій

Повномасштабне вторгнення мало як стримуючий, так і стимулюючий вплив на розвиток мережі зарядних станцій. За даними YASNO, на початку 2022 року стався спад у багатьох приватних інвестиціях, проте вже у 2023-2024 роках почалося поступове відновлення темпів встановлення зарядних станцій.

"В нових умовах інвесторам доводиться враховувати ризики втрат активів, а також можливе пошкодження мереж та перебої з напругою. Крім того, війна порушила ланцюги постачання – імпорт устаткування, електронних компонентів та обладнання став дорожчим", — кажуть у YASNO.

Збільшення вартості матеріалів і робіт своєю чергою потребує ще більше капіталовкладень. Усе це зменшує привабливість для інвесторів. Але в той самий час постійне зростання частки електрокарів в країні створює сприятливі умови для розвитку ринку зарядної інфраструктури.

Зокрема, за інформацією Інституту досліджень авторинку, сумарний обсяг сегмента електромобілів (включаючи легковики, вантажні та автобуси) за підсумками серпня 2025 року склав рекордні 11,5 тис., що на 12,5% більше, ніж було у липні поточного року, та на 22,5% більше відносно торішніх показників серпня-2024.

"Ринок суттєво виріс за останні роки. До 2020-го фактично працювала лише одна велика компанія — Autoenterprise, а загалом станцій було небагато. У нашій мережі, наприклад, у 2021 році було лише 15 станцій. Ми активно розвивалися вже під час повномасштабної війни, але це було не через війну, а тому що ще до її початку ми мали плани розширення. Інші компанії діяли так само", — підкреслює Денис Косой.

Війна залишається одним з основних бар’єрів для розвитку електрозарядної інфраструктури, адже від обстрілів зазнають руйнувань і пошкоджень енергомережі й самі зарядні станції. Також розвиток галузі гальмується через недостатню спроможність локальних електромереж та досить високі початкові інвестиції.

"Більшість людей використовує авто лише в місті, і їм навіть інфраструктура майже не потрібна — зарядилися вдома з розетки. А от міжміські поїздки вимагають розвитку швидкісних зарядок", — каже Косой.

Чого чекати українським власникам електромобілів у найближчі роки

З очікуваним збільшенням кількості електромобілів в Україні попит на зарядні станції продовжить зростати. У містах девелопери все частіше включатимуть в проєкти паркінги з інфраструктурою для заряджання електромобілів.

"Нові зарядки з’являтимуться і на трасах, особливо у західному напрямку. Найбільшим затребуваними стануть ультрашвидкі зарядки, а також «розумні» зарядні станції, які можуть оптимізувати процес заряджання та інтегруватися з відновлювальними джерелами енергії", — розповіли в компанії YASNO.

Співвласник мережі Flash Денис Косой стверджує, що для подальшого розвитку цієї індустрії необхідно податкові пільги, зокрема звільнення від ПДВ на імпорт електромобілів.

"Якщо цього не станеться, ринок може "просісти" на рік і більше. Зараз, поки пільга діє, всі намагаються завезти авто. Але коли вона закінчиться, буде спад. Подібний негативний приклад є у Польщі та Словаччині, де таких стимулів не було. Натомість Німеччина чи Нідерланди розвиваються, бо там дорого їздити на звичайних авто", — зазначає підприємець.

Також він додає, що в Україні вже є велика база електромобілів, яка складає понад 150 тисяч. На думку Дениса Косого, більшість їхніх власників не захоче пересідати назад на класичні авто.

"Але питання, чи будуть нові покупці готові платити на 20% більше за авто.Основний драйвер переходу — доступна ціна. Якщо можна купити Nissan Leaf за $8 тисяч і 12 років їздити майже без витрат, то це вигідно", — резюмує співвласник мережі електрозарядних станцій Flash.

Нагадаємо, чому українці купують китайські машини та які в цьому плюси й мінуси.