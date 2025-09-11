Чому українці купують китайські машини: плюси й мінуси

Попри політичну напругу та неформальну підтримку Росії у війні проти України, Китай залишається одним із ключових торгівельних партнерів нашої держави. Особливо це помітно на автомобільному ринку: китайські машини впевнено завойовують попит як серед нових моделей, так і серед уживаних авто. Експерти навіть говорять про другу хвилю активного імпорту з Піднебесної.

У матеріалі Delo.ua ми розглянемо основні переваги й слабкі сторони китайських автомобілів, які сьогодні обирають українці.

Китай став лідером автоімпорту в Україну

За даними Інституту досліджень авторинку, український авторинок переживає "другу хвилю" китайських автомобілів. Перша відбулася ще у 2005–2008 роках, коли приватні імпортери почали активно завозити Chery, Geely, Lifan та інші доступні моделі. Тоді переважали прості бензинові машини, які приваблювали передусім низькою ціною.

Нинішня хвиля виглядає зовсім інакше. До України заходять не лише сучасні китайські бренди, а й автомобілі європейських, японських та американських виробників, які перенесли виробництво до Китаю. При цьому ключову частку складають електромобілі. У 2024 році 82% ввезених із Китаю машин були електромобілями, а у першому півріччі 2025 їхня частка склала 81%.

За підсумками минулого року в Україну ввезли майже 11 тисяч легкових авто з маркуванням "Made in China". Це 16,7% усього імпорту. А в липні 2025 року Китай взагалі став лідером імпорту авто до України, обігнавши США та Німеччину.

За даними Державної митної служби України, обсяг імпорту з цієї країни склав $147,87 млн. У червні Китай взагалі не входив до трійки лідерів, тож стрибок виглядає особливо показовим.Загалом за 7 місяців цього року Китай ввіз в Україну автотранспорту на понад $400 млн.

Переваги китайських автомобілів

Китайські автомобілі, насамперед електрокари, продовжують зміцнювати свої позиції на українському ринку завдяки доступній ціні та нижчим витратам на експлуатацію. Власники відзначають дешевше обслуговування, вартість запчастин і електроенергії у порівнянні з традиційними авто.

Водночас попередні зауваження щодо якості таких авто поступово відходять у минуле. За рейтингом J.D. Power, китайські бренди Geely та BYD випереджають навіть деякі преміальні європейські марки.

В Україні активно розвивається інфраструктура підтримки: працюють близько 45 офіційних дилерів і сервіс-центрів, а центральні склади запчастин розташовані в Києві, Львові та Одесі. Доставка оригінальних комплектуючих із Китаю займає близько 5–7 днів.

Китайські електромобілі середнього та нижчого класів приблизно на 30-70 % дешевші за еквівалентні моделі в Європі або США. Проте, коли такі авто імпортуються до Європи чи України, значна частина ціни — це тарифи, ПДВ, доставка та інші витрати — тож цінова перевага “китайців” може суттєво зменшуватися.

Загалом, українським споживачам можна очікувати, що китайське авто буде дешевше за середньо-європейську марку, але межа економії залежить від бренду, моделі, комплектації та каналу імпорту — "офіційні" чи "сірі".

Недоліки "китайців", які слід враховувати при купівлі

У приватних обговореннях з’являються скарги на дефекти, зокрема випадки, коли власники тижнями не можуть отримати елементарні деталі, як-от фари. Нестабільною залишається і якість оздоблення та електроніки, особливо у маловідомих брендів.

Хоча в Україні вже працюють офіційні склади запчастин, для низки марок досі не налагоджене стабільне постачання. У деяких випадках доставка займає надто багато часу, а потрібних деталей взагалі немає в наявності.

Нагадаємо, як підготувати машину до холодів без сюрпризів.