Зимовий техогляд: як підготувати машину до холодів без сюрпризів?

Зимові умови завжди вимагають від автомобіля більшої надійності та готовності до випробувань. Різкі перепади температур, ожеледиця та короткий світловий день створюють додаткові ризики для водіїв та їхніх машин. Особливо актуально це для українських реалій, де зимова погода може бути непередбачуваною. Редакція Delo.ua зібрала експертні поради від, які допоможуть підготувати автомобіль до зими та уникнути неприємних сюрпризів на дорозі.

Акумулятор – найвразливіше місце зимового автомобіля

Низькі температури сильно знижують ємність акумулятора, і навіть відносно нова батарея може підвести в неочікуваний момент. Вже при -10°C ємність стандартного акумулятора падає на 20-30%, а при -25°C – на 50%.

Тому дуже рекомендовано обов'язково перевірити рівень заряду та щільність електроліту перед настанням холодів. Якщо акумулятору більше трьох років або він показує напругу менше 12,4 В у спокої, варто замислитися про заміну. Також корисним буде профілактичне підзаряджання, особливо якщо ви їдете переважно короткими дистанціями.

Зимова гума – запорука безпеки на слизькій дорозі

Перехід із літньої на зимову гуму – найважливіший етап підготовки до зими. Літні шини втрачають еластичність уже при +7°C, що критично впливає на безпеку керування.

До уваги: глибина протектора зимових шин має становити не менше 4 мм (законодавчий мінімум – 1,6 мм, але це недостатньо для безпеки). Також обов'язково контролюйте тиск у шинах: у мороз він падає приблизно на 0,1 атм на кожні -6°C. Для міських умов оптимальні фрикційні шини з маркуванням M+S, для регіонів із суворою зимою краще обрати шиповані.

Технічні рідини та їхня зимова специфіка

Антифриз повинен відповідати температурному режиму вашого регіону з запасом у 10-15°C. Старий або надмірно розбавлений концентрат може втратити властивості та призвести до замерзання системи охолодження. Перевіряйте концентрацію спеціальним приладом або в сервісі.

Склоомивач має бути виключно зимовим, бо літній замерзає вже при -2°C, а це може пошкодити бачок та систему. Тримайте паливний бак максимально заповненим, адже так це запобігає утворенню конденсату, який може призвести до обмерзання паливопроводів.

Світлове обладнання та оглядовість

Короткий зимовий день робить передбачає обов'язкову перевірку освітлення. Перевірте всі лампи – ближнє й дальнє світло, поворотники, стоп-сигнали та протитуманні фари. За статистикою, погана видимість здебільшого і стає причиною зимових ДТП.

Ретельно очистіть плафони від бруду та перевірте на відсутність подряпин – вони можуть знижувати яскравість до 30%. Лобове скло має бути без тріщин, а двірники – з еластичними гумками без пошкоджень.

Аварійний зимовий комплект

Бажано підготувати чек-ліст основних речей, які точно має бути у водія в машині. Так, у багажнику завжди мають бути:

скребок і щітка для снігу,

невелика лопата,

трос для буксирування,

запасне тепле покривало,

ліхтарик із батарейками

та розширена аптечка.

Також корисними будуть піщана суміш або спеціальні протиковзкі килимки для виїзду з замету.

Практичні поради для повноцінної підготовки

Зимова підготовка автомобіля – це інвестиція в безпеку та спокій водія. Правильно проведений техогляд убереже від неприємних сюрпризів та дорогих ремонтів:

Почніть підготовку в жовтні – не чекайте перших морозів та черг у шиномонтажах. Перевіряйте всі системи комплексно – окремі заходи менш ефективні. Не економте на якості зимових шин та технічних рідин – це прямо впливає на безпеку. Ведіть щоденник техобслуговування – це допоможе не пропустити важливі процедури.

Своєчасна підготовка до зими гарантує, що холодна пора пройде без аварійних ситуацій та непередбачуваних поломок. Тож краще витратити кілька годин восени, ніж опинитися в екстремальній ситуації взимку.