Перевірка автомобіля перед покупкою: поради як уникнути ризиків на вторинному ринку

Вторинний автомобільний ринок дозволяє заощадити чималі кошти порівняно з покупкою нового авто. Але там де є економія, можуть бути і додаткові ризики. Наприклад, якщо необачно купити вживаний автомобіль без перевірки, витрати на ремонт машини можуть навіть підвищити ціну самого авто.

І в результаті може статися неприємна ситуація, коли заощадив на огляді, а витратився на ремонті . Тому редакція Delo.ua рекомендує ретельно перевірити автомобіль перед покупкою. На що звернути увагу, що потрібно врахувати в першу чергу та чого уникати – читайте далі.

Юридична перевірка автомобіля

Багато покупців б/у машин стикаються з юридичними проблемами вже на етапі переоформлення, після успішного огляду авто. Тому аби уникнути неприємних ситуацій, аврто, обов’язково варто провести кілька перевірок:

по базі МВС, щоб виключити факт перебування автомобіля в розшуку;

по Державному реєстру обтяжень рухомого майна, щоб впевнитися у відсутності арештів і кредитних зобов’язань;

огляд від експерта-криміналіста;

перевірка номера двигуна та документів;

перевірка авто по VIN-коду для підтвердження його історії.

Доступ до баз ТСЦ МВС чи реєстру обтяжень зазвичай мають лише уповноважені особи, тож для отримання офіційної інформації необхідна письмова заява, документи від власника та сплата збору. В будь-якому це обійдеться набагато дешевше, ніж придбання проблемного авто.

Сьогодні доступна також онлайн-перевірка авто перед покупкою Київ та іншими містами. Через відкриті ресурси можна дізнатися, чи не перебуває машина в розшуку, перевірити наявність боргів, а також виконати перевірку пробігу авто, щоб уникнути шахрайства з «відмотаним» одометром.

Комплексна юридична перевірка дозволяє впевнено переходити до фінального етапу купівлі та убезпечити себе від фінансових і правових ризиків.

Дізнаємося історію машини перед покупкою

Досвідчені автолюбителі рекомендують з’ясувати, як експлуатувалася машина у попередніх власників, чи потрапляла в ДТП, чи була в кредиті, а також перевірити пробіг. Це допоможе оцінити реальний стан авто та уникнути покупки проблемного транспортного засобу.

Зручно, якщо машина купувалася в Україні через офіційного дилера. У такому випадку достатньо звернутися до уповноваженого сервісного центру, де авто проходило обслуговування. Пред’явивши документи, можна отримати детальну історію ремонту, замін і технічних робіт.

Деякі автовиробники, наприклад BMW або концерн VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat), об’єднали свої бази. Це дозволяє отримати інформацію про автомобіль навіть тоді, коли він був придбаний за кордоном.

Таким чином комплексна перевірка історії машини перед покупкою захистить вас від «сюрпризів» у вигляді прихованих аварій, скрученого пробігу чи технічних проблем.

Що по технічному стану

Навіть якщо документи в порядку, є ще питання технічних нюансів, які зробити експлуатацію небезпечною та витратною. Вже при самостійному огляді можна визначити, стан автомобіля та чи є сенс у більш детальній перевірці авто.

Під капотом. Відкрийте кришку, загляньте під утеплювач, огляньте замки та петлі. Іржа, маслянистий бруд, запах гару або занадто чистий двигун можуть свідчити про проблеми. Заведіть авто та прислухайтеся до роботи стартера – сторонні шуми є сигналом несправності.

Ходова і колеса. Поштурхайте колеса, перевірте однаковість шин і зношеність протектора. Спробуйте рушити з місця та різко загальмувати – якщо чути стукіт, а ABS не реагує належним чином, машину краще додатково діагностувати.

Кузов. Обійдіть авто, відкрийте всі двері, огляньте бампер і капот. Відсутність сколів та подряпин на старому автомобілі може означати, що він був перефарбований. Для підтвердження можна використати товщиномір фарби.

Салон. Якщо є сумніви щодо заявленого пробігу, варто зробити перевірку пробігу авто , а також звернути увагу на стан оббивки та сидінь. Протерта боковина крісел чи прим’ята подушка свідчать про великий кілометраж.

Амортизатори. Автомобіль не повинен розгойдуватися. Якщо це відбувається – амортизатори потребують заміни.

Але навіть якщо ви добре розумієтеся на машинах, надійніше всього довірити цю справу спеціалістам. Сьогодні у великих містах доступна послуга перевірка авто перед покупкою навіть з виїздом експерта. Така діагностика охоплює кузов, двигун, електроніку, підвіску та інші ключові вузли, а також включає перевірку авто перед покупкою за базами та технічними параметрами.

Обов’язковий тест-драйв

Навіть найретельніше перевірка документів, історії та технічного стану не замінить тест-драйв автомобіля. Це ключовий етап, який дозволяє зрозуміти, як машина поводиться на дорозі та чи комфортно вам буде за кермом. Під час пробної поїздки варто звернути увагу на такі моменти:

Запуск двигуна. Авто має заводитися без затримок і сторонніх звуків.

Робота коробки передач. Перемикання повинно бути плавним, без ривків та скреготу.

Керованість. Машина повинна слухатися керма, не «тягнути» вбік та не видавати підозрілих звуків при поворотах.

Гальма. Перевірте ефективність гальмування та роботу ABS – педаль має реагувати чітко, без «провалів».

Підвіска. На нерівностях чути стукіт чи скрип? Це сигнал, що потрібен додатковий огляд.

Комфорт. Оцініть роботу кондиціонера, опалення, мультимедіа та інших систем, адже саме вони впливатимуть на щоденне користування авто.

Під час тест-драйву можна перевірити не тільки технічні характеристики, а й відчуття від керування. Іноді машина може бути справною, але не підходити вам за зручністю або динамікою.

Тест-драйв найкраще проводити в різних умовах: у місті, на трасі та навіть на нерівних ділянках дороги. Це допоможе комплексно оцінити авто і зробити висновок, чи варта воно вашої уваги.

Пам’ятайте: обов’язковий тест-драйв перед покупкою авто – це можливість убезпечити себе від помилок і переконатися, що транспортний засіб підходить саме вам.