Почему украинцы покупают китайские машины: плюсы и минусы

Несмотря на политическое напряжение и неформальную поддержку России в войне против Украины, Китай остается одним из ключевых торговых партнеров нашего государства. Особенно это заметно на автомобильном рынке: китайские машины уверенно завоевывают спрос как среди новых моделей, так и подержанных авто. Эксперты даже говорят о второй волне активного импорта из Поднебесной.

В материале Delo.ua мы рассмотрим основные преимущества и слабые стороны китайских автомобилей, которые выбирают сегодня украинцы.

Китай стал лидером автоимпорта в Украину

По данным Института исследований авторынка, украинский авторынок переживает "вторую волну" китайских автомобилей. Первая прошла еще в 2005–2008 годах, когда частные импортеры начали активно завозить Chery, Geely, Lifan и другие доступные модели. Тогда преобладали простые бензиновые машины, которые привлекали, прежде всего, низкой ценой.

Нынешняя волна выглядит совсем по-иному. В Украину заходят не только современные китайские бренды, но и автомобили европейских, японских и американских производителей, перенесших производство в Китай. При этом ключевую часть составляют электромобили. В 2024 году 82% ввезенных из Китая машин были электромобилями, а в первом полугодии 2025 года их доля составила 81%.

По итогам прошлого года в Украину ввезли около 11 тысяч легковых автомобилей с маркировкой "Made in China". Это 16,7% всего импорта. А в июле 2025 года Китай вообще стал лидером импорта автомобилей в Украину, обогнав США и Германию.

По данным Государственной таможенной службы Украины, объем импорта из этой страны составил $147,87 млн. В июне Китай вообще не входил в тройку лидеров, поэтому скачок выглядит особенно показательным. Всего за 7 месяцев этого года Китай ввез в Украину автотранспорта более чем на $400 млн.

Преимущества китайских автомобилей

Китайские автомобили, прежде всего электрокары, продолжают укреплять свои позиции на украинском рынке благодаря доступной цене и более низким затратам на эксплуатацию. Владельцы отмечают более дешевое обслуживание, стоимость запчастей и электроэнергии по сравнению с традиционными авто.

В то же время, предварительные замечания по качеству таких авто постепенно уходят в прошлое. По рейтингу JD Power китайские бренды Geely и BYD опережают даже некоторые премиальные европейские марки.

В Украине активно развивается инфраструктура поддержки: работает около 45 официальных дилеров и сервис-центров, а центральные склады запчастей расположены в Киеве, Львове и Одессе. Доставка оригинальных комплектующих из Китая занимает около 5-7 дней.

Китайские электромобили среднего и низшего классов примерно на 30-70 % дешевле эквивалентных моделей в Европе или США. Однако, когда такие авто импортируются в Европу или Украину, значительная часть цены - это тарифы, НДС, доставка и другие расходы - поэтому ценовое преимущество "китайцев" может существенно уменьшаться.

В общем, украинским потребителям можно ожидать, что китайский автомобиль будет дешевле средне-европейской марки, но предел экономии зависит от бренда, модели, комплектации и канала импорта — "официальные" или "серые".

Недостатки "китайцев", которые следует учитывать при покупке

В частных обсуждениях появляются жалобы на дефекты, в том числе случаи, когда владельцы неделями не могут получить элементарные детали, например фары. Нестабильным остается и качество отделки и электроники, особенно у малоизвестных брендов.

Хотя в Украине уже работают официальные склады запчастей, для ряда марок до сих пор не налажены стабильные поставки. В некоторых случаях доставка занимает слишком много времени, а нужных деталей вообще нет налицо.

Напомним, как подготовить машину к холодам без сюрпризов.