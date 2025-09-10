Запланована подія 2

Какие бензиновые автомобили покупали украинцы в августе: самые популярные модели

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson / Infocar

В августе автопарк Украины пополнили около 13,1 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 0,4% больше чем в июле 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные " Укравтопрома".

Отмечается, что из этого количества новых автомобилей было 2,2 тыс. ед. (-3%) и 10,9 тыс. ед. б/у (+1%).

ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС:

  1. Hyundai Tucson – 228 ед.;
  2. Mazda CX5 – 126 ед.;
  3. S uzuki SX4 – 95 ед.;
  4. S кода Kodiaq – 90 ед.;
  5. S кода Karoq – 85 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:

  1. Volkswagen Golf – 680 ед.;
  2. Volkswagen Tiguan – 607 ед.
  3. Nissan Rogue – 581 ед.;
  4. Audi Q5 – 571 ед.;
  5. Audi A4 – 364 ед.

Рынок автомобилей в Украине.

Напомним, в течение августа 2025 года   украинцы приобрели около 6,8 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В августе 2025 года за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 30% украинского рынка новых легковых автомобилей. Бестселлером луны стал компактный кроссовер Renault Duster.

Всего с начала года в стране было зарегистрировано 46 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем в прошлом.

Автор:
Светлана Манько