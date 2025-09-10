Какие бензиновые автомобили покупали украинцы в августе: самые популярные модели

В августе автопарк Украины пополнили около 13,1 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 0,4% больше чем в июле 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные " Укравтопрома".

Отмечается, что из этого количества новых автомобилей было 2,2 тыс. ед. (-3%) и 10,9 тыс. ед. б/у (+1%).

ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС:

Hyundai Tucson – 228 ед.; Mazda CX5 – 126 ед.; S uzuki SX4 – 95 ед.; S кода Kodiaq – 90 ед.; S кода Karoq – 85 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:

Volkswagen Golf – 680 ед.; Volkswagen Tiguan – 607 ед. Nissan Rogue – 581 ед.; Audi Q5 – 571 ед.; Audi A4 – 364 ед.

Рынок автомобилей в Украине.

Напомним, в течение августа 2025 года украинцы приобрели около 6,8 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В августе 2025 года за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 30% украинского рынка новых легковых автомобилей. Бестселлером луны стал компактный кроссовер Renault Duster.

Всего с начала года в стране было зарегистрировано 46 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем в прошлом.