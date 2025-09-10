- Категория
Какие бензиновые автомобили покупали украинцы в августе: самые популярные модели
В августе автопарк Украины пополнили около 13,1 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 0,4% больше чем в июле 2025 года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные " Укравтопрома".
Отмечается, что из этого количества новых автомобилей было 2,2 тыс. ед. (-3%) и 10,9 тыс. ед. б/у (+1%).
ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС:
- Hyundai Tucson – 228 ед.;
- Mazda CX5 – 126 ед.;
- S uzuki SX4 – 95 ед.;
- S кода Kodiaq – 90 ед.;
- S кода Karoq – 85 ед.
ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:
- Volkswagen Golf – 680 ед.;
- Volkswagen Tiguan – 607 ед.
- Nissan Rogue – 581 ед.;
- Audi Q5 – 571 ед.;
- Audi A4 – 364 ед.
Рынок автомобилей в Украине.
Напомним, в течение августа 2025 года украинцы приобрели около 6,8 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В августе 2025 года за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 30% украинского рынка новых легковых автомобилей. Бестселлером луны стал компактный кроссовер Renault Duster.
Всего с начала года в стране было зарегистрировано 46 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем в прошлом.