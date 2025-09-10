Які бензинові автомобілі купували українці в серпні: найпопулярніші моделі

У серпні автопарк України поповнили близько 13,1 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 0,4% більше, ніж у липні 2025 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що з цієї кількості нових авто було 2,2 тис. од. (-3%) та 10,9 тис. од. вживаних (+1%).

ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ:

Hyundai Tucson - 228 од.; Mazda CX5 - 126 од.; S uzuki SX4 - 95 од.; S koda Kodiaq - 90 од.; S koda Karoq - 85 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

Volkswagen Golf - 680 од.; Volkswagen Tiguan - 607 од. Nissan Rogue - 581 од.; Audi Q5 - 571 од.; Audi A4 - 364 од.

Ринок авто в Україні

Нагадаємо, протягом серпня 2025 року українці придбали близько 6,8 тис. нових легкових автомобілів. Це на 16% менше, ніж в аналогічний період минулого року.

У серпні 2025 року за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 30% українського ринку нових легковиків. Бестселером місяця став компактний кросовер Renault Duster.

Всього з початку року в країні було зареєстровано 46 тис. нових легковиків, що на 3% менше ніж торік.