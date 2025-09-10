- Категорія
Які бензинові автомобілі купували українці в серпні: найпопулярніші моделі
У серпні автопарк України поповнили близько 13,1 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 0,4% більше, ніж у липні 2025 року.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що з цієї кількості нових авто було 2,2 тис. од. (-3%) та 10,9 тис. од. вживаних (+1%).
ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ:
- Hyundai Tucson - 228 од.;
- Mazda CX5 - 126 од.;
- Suzuki SX4 - 95 од.;
- Skoda Kodiaq - 90 од.;
- Skoda Karoq - 85 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
- Volkswagen Golf - 680 од.;
- Volkswagen Tiguan - 607 од.
- Nissan Rogue - 581 од.;
- Audi Q5 - 571 од.;
- Audi A4 - 364 од.
Ринок авто в Україні
Нагадаємо, протягом серпня 2025 року українці придбали близько 6,8 тис. нових легкових автомобілів. Це на 16% менше, ніж в аналогічний період минулого року.
У серпні 2025 року за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 30% українського ринку нових легковиків. Бестселером місяця став компактний кросовер Renault Duster.
Всього з початку року в країні було зареєстровано 46 тис. нових легковиків, що на 3% менше ніж торік.