Які нові автомобілі купують українці: найпопулярніші марки та моделі

Протягом серпня 2025 року українці придбали близько 6,8 тис. нових легкових автомобілів. Це на 16% менше, ніж в аналогічний період минулого року. Бестселером місяця став компактний кросовер Renault Duster.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому" та Інституту дослідження авторинку (ІДА).

Аналітики пояснюють зниження продажів тим, що рік тому на ринку панував шалений попит, викликаний очікуванням введення додаткових 15% податку при купівлі авто.

Експерти зауважують, що відносно липня 2025 року попит на нові авто зріс на 5%.

Бензин, гібрид чи електрокар

Картина за пріоритетами пального у сегменті нових легковиків наступна: лідирують бензинові версії з часткою 31,7%. Друга позиція — в електромобілів — 28,1%. Версії з гібридними силовими установками наразі на третій позиції з часткою 23,2% у сегменті. Дизельні привернули увагу лише 16,9% покупців.

За даними "Укравтопрому", першість на ринку продовжує утримувати японська марка Toyota, в потилицю якій дихає китайський автовиробник BYD.

ТОП-10 марок серпня:

Toyota - 999 од.; BYD - 860 од.; Renault - 529 од.; Volkswagen - 527 од.; Skоda- 407 од.; Hyundai - 393 од.; BMW - 337 од.; Honda- 328 од.; Suzuki - 231 од.; Audi- 225 од.;

Бестселером місяця став компактний кросовер Renault Duster (486 од.), проте від нього не надто відстав BYD Song Plus. Третє місце належить Toyota RAV4.

Частка юридичних осіб, котрі стали покупцями нових авто минулого місяця, склала 27,4%, приватні покупці-фізособи, відповідно, купили 72,6% нових легковиків.

Всього з початку року в країні було зареєстровано 46 тис. нових легковиків, що на 3% менше ніж торік.

Нагадаємо, у липні 2025 року українці купили понад 6,4 тисячі нових легкових автомобілів — це на 1% більше порівняно з минулим роком і на 7% більше, ніж у червні 2025 року.