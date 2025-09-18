Де в Україні найбільші продажі нових авто: найпопулярніші моделі в регіонах

У серпні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що ці регіональні ринки забезпечили 61% серпневих продажів нових легковиків.

Найбільші регіональні ринки серпня

За даними аналітиків, протягом серпня у Києві придбали 2108 нових авто.

На Київщині було зареєстровано 733 од, на Дніпропетровщині - 523 авто, в Одеській області – 394 од., а на Харківщині – 368 од.

Бестселером серпня на ринку нових авто Києва, Дніпропетровської та Харківської областей був Renault Duster.

На Київщині першість належить Toyota Yaris Cross.

Мешканці Одещини частіше купували BYD Song Plus.

Ринок авто в Україні

Нагадаємо, протягом серпня 2025 року українці придбали близько 6,8 тис. нових легкових автомобілів. Це на 16% менше, ніж в аналогічний період минулого року.

У серпні 2025 року за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 30% українського ринку нових легковиків. Бестселером місяця став компактний кросовер Renault Duster.

Всього з початку року в країні було зареєстровано 46 тис. нових легковиків, що на 3% менше ніж торік.