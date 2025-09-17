Які вживані авто з США купують в Україні: найпопулярніші моделі

Впродовж серпня українці придбали майже 5,1 тис. вживаних легковиків, ввезених із США. Це на 6% більше, ніж у липні 2025 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що найбільша частка з цієї кількості авто (46%) - електромобілі.

Бензинові авто охопили 40%, гібридним авто належить 7%, дизельним - 4%, а авто з ГБО – 3%.

За даними аналітиків, середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці, – 5,3 року.

Топ-5 вживаних авто, виготовлених в США:

Tesla Model Y - 812 од.; Tesla Model 3 - 639 од.; Ford Escape - 383 од.; Nissan Rogue - 263 од.; Tesla Model S - 239 од.

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року українці імпортували 22 тисячі вживаних легковиків зі США — це на 4% більше, ніж за аналогічний період торік.

Протягом липня українці придбали майже 4,8 тис. вживаних легковиків, ввезених із США.