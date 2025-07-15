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Понад 22 тис. вживаних машин за пів року: які авто з США купують українці
За перше півріччя 2025 року українці імпортували 22 тисячі вживаних легковиків зі США — це на 4% більше, ніж за аналогічний період торік. Найчастіше обирають бензинові авто, хоча електромобілі вже складають 41% цього сегмента.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Укравтопрому.
Статистика імпорту авто зі США в Україну
Найчастіше українці обирали машини з бензиновим двигуном — вони склали 42% від усіх придбань.
На другому місці — електромобілі з часткою 41%.
Гібридні авто охопили 8% ринку, дизельні — 5%, а машини, обладнані газобалонним устаткуванням, — 4%.
Середній вік американських авто, що цьогоріч поповнили український автопарк, становить 5,8 року.
До п’ятірки найпопулярніших вживаних авто американського виробництва, ввезених в Україну, увійшли:
- Tesla Model Y — 2 872 авто.
- Tesla Model 3 — 2 605 авто.
- Ford Escape — 1 546 авто.
- Jeep Cherokee — 1 202 авто.
- Nissan Rogue — 1 151 авто.
Нагадаємо, протягом червня 2025 року українці придбали 6 тисяч нових легковиків, що на 16% більше, ніж минулого року. Порівняно з травнем продажі нових авто впали на 9,9%.