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Более 22 тыс. подержанных машин за полгода: какие авто из США покупают украинцы

авто
Средний возраст авто из США в Украине — 5,8 года. / Depositphotos

За первое полугодие 2025 года украинцы импортировали 22 тысячи подержанных легковых автомобилей из США — это на 4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Чаще выбирают бензиновые авто, хотя электромобили уже составляют 41% этого сегмента.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Укравтопрома.

Статистика импорта автомобилей из США в Украину

Чаще украинцы выбирали машины с бензиновым двигателем — они составили 42% от всех приобретений.

На втором месте - электромобили с долей 41%.

Гибридные авто охватили 8% рынка, дизельные – 5%, а машины, оборудованные газобаллонным оборудованием, – 4%.

Средний возраст американских авто, пополнивших в этом году украинский автопарк, составляет 5,8 года.

В пятерку самых популярных подержанных автомобилей американского производства, ввезенных в Украину, вошли:

  1. Tesla Model Y - 2 872 авто.
  2. Tesla Model 3 - 2 605 авто.
  3. Ford Escape - 1 546 авто.
  4. Jeep Cherokee - 1 202 авто.
  5. Nissan Rogue - 1 151 авто.

Напомним, в течение июня 2025 года украинцы приобрели 6 тысяч новых легковушек, что на 16% больше, чем в прошлом году. По сравнению с маем, продажи новых авто упали на 9,9%.

Автор:
Ольга Опенько